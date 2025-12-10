Chieti, alla d’Annunzio avviato il pannello di screening neonatale superesteso

Il Centro Regionale di Screening Neonatale e Genetica Medica dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha fatto un importante passo in avanti per la salute dei neonati in Abruzzo, diventando laboratorio di riferimento regionale per lo screening neonatale superesteso. Sotto la direzione dei professori Vincenzo De Laurenzi e Liborio Stuppia, il centro è ora in grado di diagnosticare e trattare con rapidità e precisione sette nuove malattie rare, aggiungendosi alle 49 già previste dalla legge 167 del 2016, grazie all’analisi di una sola goccia di sangue.

Questo progetto, avviato nel 2022 e finanziato completamente dall’Università “Gabriele d’Annunzio”, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale con l’inserimento nella Delibera di Giunta Regionale n. 782 del 24 novembre 2025, che sancisce la stabilità del programma a livello regionale. La Regione Abruzzo, attraverso l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì e l’Ufficio Prevenzione Sanitaria, ha reso possibile il finanziamento dello screening per diverse patologie, tra cui l’immunodeficienza combinata grave da deficit di Adenosina Deaminasi, il deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi aromatici, la sindrome adreno-genitale e l’atrofia muscolare spinale, oltre a tre malattie lisosomiali: la malattia di Fabry, la malattia di Gaucher e la mucopolisaccaridosi di tipo I.

In tre anni di progetto pilota, sono stati testati oltre 20.000 neonati, con diagnosi confermate che hanno permesso interventi precoci e altamente efficaci. Con l’approvazione della DGR 782, la Regione non solo si fa carico dello screening superesteso, ma anticipa l’introduzione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prevista per il 2026, posizionandosi tra le regioni più avanzate in ambito di prevenzione neonatale.

I test diagnostici possono essere effettuati senza ulteriori prelievi, utilizzando il campione di sangue già raccolto, e richiederanno il consenso dei neo-genitori per l’utilizzo nelle nuove analisi, le quali forniranno informazioni cruciali sulla predisposizione del bambino a sviluppare malattie gravi o potenzialmente fatali, attualmente trattabili con terapie efficaci.

“L’introduzione del pannello di screening superesteso in Abruzzo – commenta il professor Vincenzo De Laurenzi – anticipa i tempi dei nuovi LEA e rappresenta un passo decisivo per la salute dei neonati e delle loro famiglie, garantendo pari opportunità di prevenzione e accesso alle migliori cure fin dai primi giorni di vita.”