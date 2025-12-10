- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàChieti, alla d’Annunzio avviato il pannello di screening neonatale superesteso
Attualità

Chieti, alla d’Annunzio avviato il pannello di screening neonatale superesteso

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Centro Regionale di Screening Neonatale e Genetica Medica dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha fatto un importante passo in avanti per la salute dei neonati in Abruzzo, diventando laboratorio di riferimento regionale per lo screening neonatale superesteso. Sotto la direzione dei professori Vincenzo De Laurenzi e Liborio Stuppia, il centro è ora in grado di diagnosticare e trattare con rapidità e precisione sette nuove malattie rare, aggiungendosi alle 49 già previste dalla legge 167 del 2016, grazie all’analisi di una sola goccia di sangue.

Questo progetto, avviato nel 2022 e finanziato completamente dall’Università “Gabriele d’Annunzio”, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale con l’inserimento nella Delibera di Giunta Regionale n. 782 del 24 novembre 2025, che sancisce la stabilità del programma a livello regionale. La Regione Abruzzo, attraverso l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì e l’Ufficio Prevenzione Sanitaria, ha reso possibile il finanziamento dello screening per diverse patologie, tra cui l’immunodeficienza combinata grave da deficit di Adenosina Deaminasi, il deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi aromatici, la sindrome adreno-genitale e l’atrofia muscolare spinale, oltre a tre malattie lisosomiali: la malattia di Fabry, la malattia di Gaucher e la mucopolisaccaridosi di tipo I.

In tre anni di progetto pilota, sono stati testati oltre 20.000 neonati, con diagnosi confermate che hanno permesso interventi precoci e altamente efficaci. Con l’approvazione della DGR 782, la Regione non solo si fa carico dello screening superesteso, ma anticipa l’introduzione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prevista per il 2026, posizionandosi tra le regioni più avanzate in ambito di prevenzione neonatale.

I test diagnostici possono essere effettuati senza ulteriori prelievi, utilizzando il campione di sangue già raccolto, e richiederanno il consenso dei neo-genitori per l’utilizzo nelle nuove analisi, le quali forniranno informazioni cruciali sulla predisposizione del bambino a sviluppare malattie gravi o potenzialmente fatali, attualmente trattabili con terapie efficaci.

“L’introduzione del pannello di screening superesteso in Abruzzo – commenta il professor Vincenzo De Laurenzi – anticipa i tempi dei nuovi LEA e rappresenta un passo decisivo per la salute dei neonati e delle loro famiglie, garantendo pari opportunità di prevenzione e accesso alle migliori cure fin dai primi giorni di vita.”

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it