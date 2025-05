Chieti, Alla primaria Sant’Andrea nasce un nuovo giardino.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 14 maggio 2025. Nella giornata di oggi è stato inaugurato il giardino progettato dalla classe terza del plesso di scuola primaria Sant’Andrea dell’IC1 di Chieti – precisa il comunicato. Un progetto promosso dalla Fondazione Merita Meridione Italia ETS che coinvolge le scuole d’Italia in un significativo Campionato dei valori, che nasce con l’obiettivo di promuovere tra le giovani generazioni la cultura del bene comune, della partecipazione attiva e della responsabilità civile e accolto dall’Amministrazione comunale, presente al taglio del nastro con l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto – riporta testualmente l’articolo online. Il parco contiene anche un’innovativa e speciale panchina sostenibile, realizzata dalla Treddy S.r.l. di Pescara con la stampante 3D. “Un grande esempio di sostenibilità e di cura, che fa ben sperare nella cultura di tutela dell’ambiente e del verde che questi bambini costruiranno crescendo, essendo i primi tutori di questo giardino che fiorisce e include – così l’assessora Chiara Zappalorto – . Bello vederli al lavoro insieme a un sensibilissimo corpo insegnanti e a una dirigente aperta alla collaborazione e sinergia, com’è bello vedere recuperato un altro pezzetto di territorio che diventa la seconda area verde della scuola – viene evidenziato sul sito web. Speriamo che la cura vista stamane contagi anche i frequentatori dell’altra area verde frequentata anche dopo le lezioni, perché venga tenuta pulita soprattutto dalle deiezioni canine che invitiamo a non lasciare nel parchetto dove giocano i bambini nelle giornate di sole e che oggi hanno dato un gran bell’esempio agli adulti”. “Il percorso coinvolge bambine e bambini, e comunità scolastiche ma anche famiglie, istituzioni, imprese del territorio su temi fondamentali della vita sociale e civile – hanno spiegato la dirigente del Comprensivo 1 Simona Di Salvatore e le insegnanti che sono state preziosi motori dell’iniziativa – . Il Campionato dei Valori, di cui il progetto è espressione, rappresenta un’opportunità unica per i bambini di imparare divertendosi, di sviluppare competenze utili per il futuro e contribuire a costruire una società più giusta, inclusiva e solidale e vuole trasmettere la consapevolezza del bene comune e della cittadinanza attiva – viene evidenziato sul sito web. I nostri bambini e bambine hanno lavorato sulla progettazione di un’agorà nel giardino scolastico, ispirandosi alla scuola Giardino di Epicuro, introdotti al fine dalla filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, con l’obiettivo di bonificare e rendere utilizzabile lo spazio fuori dalla propria scuola, combinando creatività, pensiero critico e azioni pratiche al servizio della comunità. La durata è annuale e prevede attività strutturate utilizzando metodologie didattiche innovative come la Philosophy for Children e il Service Learning. Al termine presenteremo un elaborato che verrà valutato da una Commissione Scientifica e organizzeremo un evento conclusivo in cui i bambini, tutti vincitori, avranno l’onore di presentare il loro lavoro alle le Università partner, raccontando agli studenti universitari e alle istituzioni locali la loro esperienza – si apprende dal portale web ufficiale. Insieme, possiamo coltivare il senso di appartenenza e la voglia di migliorare il nostro territorio”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it