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Chieti: allarme medici di base, la situazione in Abruzzo diventa sempre più preoccupante, servono azioni urgenti

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Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha lanciato l’allarme riguardo alla situazione dei medici di base in Abruzzo, esprimendo preoccupazione per il futuro della sanità nella regione. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, entro il 2028 ben 237 medici di famiglia andranno in pensione e negli ultimi cinque anni si è già registrata una perdita del 20% dei professionisti, uno dei dati peggiori in Italia.

Di Marco ha sottolineato come questa situazione non sia una novità, poiché già da due anni la Federazione dei medici di medicina generale dell’Abruzzo aveva sollevato le stesse preoccupazioni. Il consigliere regionale ha evidenziato come l’assenza di medici di base possa avere gravi conseguenze per anziani e cittadini fragili, soprattutto nelle aree interne della regione.

Nonostante le battaglie combattute per garantire una copertura territoriale adeguata, Di Marco ha denunciato l’assenza di risposte adeguate da parte della Regione Abruzzo per affrontare il problema imminente. Secondo il consigliere regionale, diventa sempre più urgente adottare interventi immediati per rafforzare la medicina territoriale, rendere la professione più attrattiva e garantire un ricambio generazionale, soprattutto nelle zone più fragili.

Di Marco ha sottolineato l’importanza della sanità di prossimità come fondamentale per assicurare equità nell’accesso alle cure, evidenziando che senza medici di base la situazione diventa critica. Il consigliere ha quindi esortato la Regione Abruzzo ad intraprendere azioni prioritarie per fronteggiare il rischio di una carenza sempre più preoccupante di professionisti della sanità sul territorio regionale.

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