Chieti, alleanza di partiti politici per la promozione del lavoro e delle opportunità

Il Partito Democratico, il Centro Democratico, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra, gli Attivisti del Movimento 5 Stelle, il Partito Socialista Italiano, Italia Viva e i Consiglieri Comunali Maria Zannini e Ilario Cocciola hanno inviato un comunicato stampa congiunto in merito a una dichiarazione con preghiera di pubblicazione.

Nella comunicazione, gli enti politici esprimono la loro posizione in merito a un tema non specificato, manifestando “un ringraziamento per l’attenzione” e augurando un “buon lavoro”.

Il documento è firmato dai segretari dei vari partiti, tra cui Michele Marchioli per il Partito Democratico, Vincenzo D’Ottavio per il Centro Democratico, Andrea Barisci per Azione, Pasquale Cacciacarne per Alleanza Verdi e Sinistra, Patrizia Pompilio per gli Attivisti del Movimento 5 Stelle, Mario Olivieri per il Partito Socialista Italiano, Francesco Bando per Italia Viva, nonché dai Consiglieri Comunali Maria Zannini e Ilario Cocciola.

Al momento, non sono forniti ulteriori dettagli riguardo al contenuto del comunicato o alle dichiarazioni espresse dai firmatari.

La redazione di AbruzzoNews24 seguirà gli sviluppi della vicenda e fornirà ulteriori dettagli non appena disponibili.