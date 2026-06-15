Chieti, Ambiente, cantieri, dissesto idrogeologico e Parco della Memoria. Sul cimitero il sindaco Legnini chiede una relazione urgente su stato di avanzamento, contratto, adempimenti e oneri versati dai cittadini.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:dissesto idrogeologico: online l’avviso per la domanda di disagio abitativo per i nuclei rimasti senza casa Chieti, 15 giugno 2026 – Sono proseguite anche oggi le riunioni volute dal sindaco Giovanni Legnini con struttura, dirigenti e avvocatura comunale sulle priorità della città, in primis sullo stato di avanzamento dei cantieri, al fine di vagliarne i tempi e le esigenze eventuali di revisione dei progetti, specie quelli finanziati con fondi PNRR. Fra questi il progetto de La via dei Conventi finanziato con fondi Pinqua – PNRR per circa 15 milioni di euro, una rigenerazione in corso, che prevede la riqualificazione del complesso dell’ex conservatorio San Raffaele, dell’ex convento delle Clarisse, della chiesa del Santissimo Rosario e il parcheggio ipogeo di piazza Garibaldi – precisa la nota online. Fra le opere al centro dell’attenzione anche la realizzazione dei parcheggi di via Ciampoli e di piazza Carafa al fine di valutare se i tempi di esecuzione sono in linea con i termini stabiliti dalla Regione Abruzzo quale ente finanziatore – si apprende dalla nota stampa. In tale ambito costituisce oggetto di valutazione la revisione del progetto per piazza Carafa a Chieti Scalo per limitare l’impatto delle opere e accrescere la qualità ambientale dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. Al contempo, facendo seguito all’incontro avuto con il Comitato dei residenti della zona di Santa Maria, è stato pubblicato sul sito comunale l’avviso per le istanze di Contributo per disagio abitativo (link in calce). Per quanto attiene alla gestione del servizio rifiuti e alla manutenzione del verde pubblico, il sindaco Legnini ha richiesto al dirigente competente di predisporre una dettagliata relazione sullo stato delle procedure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre , sull’attuazione del progetto del “Parco della Memoria”, oggetto della convenzione sottoscritta il 11 giugno 2015 per la realizzazione del nuovo cimitero a Chieti Scalo , il sindaco ha chiesto al Dirigente e al Rup una puntuale ricostruzione del rapporto contrattuale con la società concessionaria, con particolare attenzione agli eventuali profili di inadempimento che abbiano contribuito al prolungato stallo dell’opera, nonché un approfondimento sugli aspetti finanziari dell’intervento, comprese le somme già versate dai cittadini assegnatari dei loculi, al fine di acquisire un quadro completo della situazione sotto il profilo amministrativo, contrattuale ed economico: “L’obiettivo è conoscere con precisione lo stato di avanzamento di una vicenda che si trascina da troppo tempo e che riguarda un’opera strategica per la città – dichiara il sindaco Giovanni Legnini – . Sulla base degli elementi che emergeranno dalla relazione tecnica e giuridica, valuteremo ogni possibile opzione per tutelare l’interesse pubblico, compresa l’eventuale revoca del rapporto contrattuale e l’indizione di una nuova procedura, o l’individuazione delle condizioni che consentano di portare finalmente a compimento l’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. In ogni caso, la priorità assoluta sarà la tutela dei cittadini che hanno già effettuato versamenti monetari per l’acquisto dei loculi e che attendono da anni risposte certe”. Nel link l’avviso per la richiesta di Contributo disagio abitativo già online: https://ww2.gazzettaamministrativa – si legge sul sito web ufficiale. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/avvisi/2026/Pratica_1781528868854/

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it