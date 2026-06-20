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Cronaca

Chieti, Ambiente Spa interviene dopo incendio in via Imele: ripulita la zona dalle conseguenze

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Il presidente di Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli, ha reso noto che le squadre dell’azienda intervengono quotidianamente in via Imele per la rimozione dei rifiuti conferiti illegalmente. Per contrastare questo fenomeno, è stata installata una telecamera nella zona, gestita in collaborazione con la Polizia locale. Purtroppo, la telecamera viene regolarmente vandalizzata, ma viene prontamente ripristinata con l’obiettivo di individuare i responsabili del conferimento illegale dei rifiuti.

Recentemente, in seguito a un incendio verificatosi in via Imele, Ambiente Spa ha fornito supporto ai vigili del fuoco, alla Polizia e alla Polizia locale, in coordinamento con il Sindaco Masci. Il personale dell’azienda ha tempestivamente provveduto alla pulizia della zona dai resti dell’incendio.

Le azioni di Ambiente Spa nella rimozione dei rifiuti e nel supporto alle forze dell’ordine confermano l’impegno dell’azienda nel contrastare il conferimento illegale di rifiuti e nel mantenere la zona pulita e sicura per i cittadini.

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