Chieti, Amministrazione in visita al ragazzino colpito dal fulmine

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 4 settembre 2023 – Nella mattinata di oggi il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore allo Sport Manuel Pantalone hanno fatto visita al 12enne colpito da un fulmine la settimana scorsa e ricoverato nell’ospedale di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. All’incontro, agevolato dalla famiglia a cui va vicinanza e ringraziamento da parte dell’Amministrazione e dalla Direzione sanitaria del nosocomio e tenutosi nell’Unità di Terapia sub-intensiva pediatrica, erano presenti: Il Direttore Amministrativo della ASL di Pescara Vero Michitelli, il Direttore UOC Pediatria Maurizio Aricò, la Direttrice UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia Rosamaria Zocaro, che hanno accolto nell’Unità di Terapia sub-intensiva pediatrica – si apprende dal portale web ufficiale. “Abbiamo voluto fare sentire la vicinanza di tutta la città alla famiglia e al ragazzo, tutta Chieti ha vissuto la notizia e l’attesa di buone notizie sulle sue condizioni con estrema partecipazione, sincera e sentita – così il sindaco Ferrara, De Cesare e Pantalone – Da concittadini, ma da padri, e anche nonni, abbiamo cercato questo abbraccio, per fare forza a lui e ai suoi cari e per voltare pagina – Gli abbiamo regalato un pallone che arriva dalla Chieti Calcio e che onora la sua passione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo abbiamo trovato in buone condizioni e ci ha toccato e commosso non solo la sua energia, ma la sua grande forza d’animo, che lo ha aiutato a stare bene e, siamo certi, con l’amore da cui è attorniato lo aiuterà a superare questa brutta avventura, guardando al lieto fine in cui tutti abbiamo sperato e che ci rende davvero tutti felici”.

