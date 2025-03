Chieti, Amministrazione su Megalò 2

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale: Chieti, 15 marzo 2025 – “Il via libera arrivato al progetto di Megalò 2 da parte della Regione ci invita alla riflessione, sia per le fragilità del territorio interessato, a ridosso del fiume e sia per la preoccupazione della comunità e in merito anche agli effetti economici che il potenziamento dell’attività attuale potrebbe avere sul comparto commerciale cittadino e del comprensorio”, così il sindaco Diego Ferrara a nome dell’Amministrazione comunale commenta il recente parere espresso dal Comitato regionale di Valutazione d’impatto ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questa Amministrazione ha ereditato un iter già avviato sull’opera – conclude il sindaco – ma sicuramente studierà con gli uffici i recenti pronunciamenti della Regione e veglierà a chè leggi e procedure vengano strettamente applicate proprio per dare valore alle tutele ambientali sui luoghi e a quelle commerciali per il tessuto economico cittadino”.

