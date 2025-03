Chieti, Angelini, PalaTricalle e Pala Colle dell’Ara a gare per la gestione entro aprile

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 19 marzo 2025 – Partiranno entro aprile le manifestazioni di interesse per la gestione triennale dello Stadio Angelini, del Palatricalle e del Pala Colle dell’Ara, questo è l’esito di una riunione odierna da parte dell’area tecnica amministrativa che ha definito le procedure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Vogliamo arrivare al più presto alla pubblicazione degli atti di gara, perché è nostra intenzione individuare in tempi brevi i soggetti gestori – sottolinea l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Si tratta di tre procedimenti distinti, ma omogenei, nel senso della durata triennale e nella ricomprensione della manutenzione ordinaria a carico dei gestori, considerato anche che si tratta di un affidamento di una durata medio breve – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intento è quello di assicurare la continuità delle attività delle strutture nell’interesse del tessuto sportivo e della città tutta, un obiettivo che ha contraddistinto la linea di questi anni garantendo la fruibilità a costi bassissimi o nulli per l’Ente, che non poteva procedere a interventi di manutenzione ordinaria – si apprende dal portale web ufficiale. Vogliamo andare avanti e farlo attraverso la valutazione di piani economici e finanziari adeguati allo scopo, cioè capaci di rendere le strutture gestibili e integrate nella vita sportiva della città”.

