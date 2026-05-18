Chieti, Antonio De Donno con “Oltre il segno” in mostra in città fino al 15 giugno

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 18 maggio 2026 – Sarà visitabile fino al 15 giugno la mostra “Oltre il segno”, di Antonio de Donno, a cura dell’Associazione Culturale Trifoglio, con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo per la parte culturale, del Consiglio Regionale e del Comune di Chieti, organizzata in collaborazione con il Polo Museale e Centro Studi Antonio Del Donno – Antonio Del Donno (Benevento 1927 – 2020), figura di primo piano dell’arte contemporanea, tra i cento artisti più importanti al mondo, è noto per la sua ricerca rigorosa e spirituale sul segno, la materia e la forma – viene evidenziato sul sito web. La sua arte si inserisce nel contesto dell’arte contemporanea nazionale ed internazionale, ispirandosi ad artisti come Rauschenberg da cui riprende l’uso combinato di diverse tecniche e materiali, Pollock e De Koonig per la forte gestualità della pennellata e dell’atto artistico – Scrive Garrera: Del Donno impiega una voluta economia di mezzi: colori primari e giustapposti, niente contorni né aloni né toni intermedi, né ricerca di effetti naturalistici e illusionismi pittorici – precisa la nota online. Egli è contrario al decorativismo, come pure alla pittoricità soggettiva e gestuale strepitosa ed esasperata, perché è avverso all’eccesso di linee o di spruzzi accidentali e compiaciuti – precisa la nota online. Ritorna la misura di un quadro, attraverso la coazione di alcuni gesti o movimenti pittorici, ma anche in questo caso si può parlare di una pittura millenaristica, che opera nelle condizioni di un finimondo e moralmente si tiene a distanza da ogni narcisismo – riporta testualmente l’articolo online. Le istruzioni artistiche di questa pittura richiedono l’evocazione di colori snaturati, gli scambi di tinta o lo stingersi delle realtà, il ricorso a segni dati a vuoto nell’aria per sfigurare i paesaggi e i panorami – aggiunge la nota pubblicata. In mostra ci saranno circa trenta opere di varie dimensioni e tecniche, ferri, legni, tele, tecniche miste su tela, con un arco temporale dal 1960 al 2020, che evidenziano il linguaggio artistico di Del Donno basato su strutture geometriche, campiture essenziali ed uso simbolico del colore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa mostra non intende solo documentare il percorso di un artista riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, ma invita ad un incontro ravvicinato con un linguaggio che, pur nella sua essenzialità, si rivela ricco di stratificazioni ed aperture interpretative – In mostra dominerà la produzione del ciclo dei Vangeli, celebri “Vangeli”, tavole lignee aperte e montate come messali che recano impresse a fuoco frasi estrapolate dalle Sacre Scritture, divenute emblematiche della sua ricerca – si legge sul sito web ufficiale. opere essenziali e totalizzanti di un’esperienza vitale e mentale allo stesso tempo, dove il rigore formale si unisce ad una profonda dimensione spirituale – si apprende dalla nota stampa. A completamento del progetto espositivo saranno installate tre grandi sculture monumentali negli spazi emblematici della città, piazza Trento e Trieste, piazza Gian Battista Vico, corso Marrucino, creando un percorso culturale diffuso tra l’opera dell’artista ed il tessuto storico sociale della città in dialogo con la mostra allestita negli spazi della Galleria Trifoglio Arte – si apprende dalla nota stampa. La mostra sarà arricchita da un catalogo edito appositamente per l’evento con un importante apparato critico e corredato da una esaustiva sezione iconografica e sarà visitabile fino a lunedì 15 giugno 2026. L’Associazione Culturale Trifoglio, con passione e dedizione, si impegna da oltre trent’anni, nella promozione di eventi culturali, che sono divenuti nel corso degli anni, degli appuntamenti di grande spessore non solo per la città di Chieti, ma per l’intera Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. SEDE: Galleria Trifoglio Arte, Corso Marrucino, 78 Chieti ORARIO MOSTRA: dal lunedì al sabato dalle 9:30-13.00 / 16:30-20.00 UFFICIO STAMPA: Micaela Conti 339.5781779 INFO: 0871.330344; info@associazioneculturaletrifoglio – recita il testo pubblicato online. it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it