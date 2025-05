Chieti, Aperte le iscrizioni per gli Asili Nido Comunali per l’anno educativo 2025/2026

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 7 maggio 2025 – Il Comune di Chieti informa le famiglie che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’ammissione agli asili nido comunali per l’anno educativo 2025/2026. Le strutture attualmente disponibili sono: Asilo Nido “Bambi”, in via Buracchio; Asilo Nido “Il Riccio e la Volpe”, in via Amiterno – aggiunge testualmente l’articolo online. “È inoltre in fase di ultimazione il nuovo asilo nido comunale “L’Ape Maia”, sito in Piazza Carafa che auspichiamo si aggiunga già dal prossimo anno educativo – così l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino – Si comunica pertanto, in via preventiva, che si accettano sin da ora anche le domande di iscrizione per questa struttura, la cui apertura ufficiale sarà comunicata con successivo Avviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il servizio è destinato ai bambini da 3 mesi a 3 anni residenti nel Comune di Chieti – precisa il comunicato. Le iscrizioni possono essere presentate fino a lunedì 9 giugno 2025 utilizzando l’App Smart PA Comune di Chieti, con accesso tramite SPID. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro venerdì 4 luglio 2025 all’Albo Pretorio del Comune e saranno consultabili anche presso l’Ufficio Asili Nido, sito in Viale Amendola, 2° piano – stanza 202. Per ricevere assistenza o ulteriori chiarimenti, gli utenti possono: · contattare il Segretariato Sociale al numero 0871/341566; · inviare una e-mail all’indirizzo: ecad8@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it ,comunicando il proprio numero di telefono per ricevere assistenza – si legge sul sito web ufficiale. Sarà cura del personale ricontattare gli interessati per fornire le informazioni richieste e fissare, se necessario, un appuntamento personalizzato”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it