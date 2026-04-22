Chieti, approvata all’unanimità risoluzione Lega: quota 8 per mille Irpef al Fondo natalità

Destinare una quota dell’otto per mille dell’Irpef, attribuita alla diretta gestione statale, a sostegno della natalità e della maternità fragile è quanto prevede la risoluzione presentata dai consiglieri regionali della Lega Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti, approvata oggi all’unanimità nella seduta della Prima Commissione Bilancio.

La risoluzione impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a promuovere proposte e iniziative per destinare una quota dell’otto per mille dell’Irpef alla creazione di un Fondo per la natalità, oltre alla quota derivante dalle scelte non espresse dai contribuenti, al fine di rendere strutturale il Bonus nuovi nati, attualmente previsto per il triennio 2025-2027, e finanziare la rete delle associazioni di volontariato operanti nei consultori familiari per il sostegno alla maternità fragile.

Secondo la risoluzione, le nascite sono in costante diminuzione da oltre un decennio, con un calo di oltre 200 mila unità rispetto ai livelli del 2008. Tale tendenza, insieme all’invecchiamento della popolazione, rischia di compromettere la sostenibilità del sistema sociale ed economico, soprattutto nei territori interni e montani dove lo spopolamento è più marcato.

Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco ricordano che la Regione Abruzzo ha già adottato misure specifiche, come la legge regionale n. 32 del 21 dicembre 2021, che istituisce l’assegno di natalità per le famiglie residenti nei piccoli comuni montani. Le scelte di avere figli sono influenzate dalla stabilità economica delle famiglie, dalla presenza di servizi e da reti sociali di supporto, pertanto è necessario rafforzare gli strumenti di sostegno alla natalità e valorizzare il ruolo del volontariato nei consultori familiari.

“Destinare una quota dell’otto per mille statale a un Fondo per la natalità rappresenta una fonte di finanziamento stabile e coerente per sostenere la genitorialità e la maternità fragile”, dichiarano i consiglieri regionali della Lega.

La risoluzione approvata unanimità in Commissione Bilancio impegna quindi a promuovere un’azione di sensibilizzazione politica e istituzionale per rafforzare le politiche nazionali per la natalità e la famiglia, valorizzando le buone pratiche regionali e il ruolo del terzo settore come presidio sociale essenziale sui territori.