Chieti, Approvata in Giunta la nuova convenzione con le associazioni di Protezione Civile.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 1° agosto 2025 – Sì della Giunta comunale alla nuova convenzione triennale tra il Comune di Chieti e le associazioni di volontariato di Protezione Civile del territorio – recita il testo pubblicato online. La convenzione stabilisce modalità e settori di intervento, con impegni concreti da entrambe le parti – precisa la nota online. Le associazioni aderenti potranno operare in ambiti fondamentali come il soccorso alla popolazione in caso di emergenze, il monitoraggio del territorio, l’organizzazione di campi e strutture di supporto, l’antincendio boschivo e la partecipazione a esercitazioni e alla pianificazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Un passaggio importante, frutto di confronto e collaborazione, che rafforza il presidio civico sul territorio e valorizza il lavoro instancabile dei volontari – dichiara il sindaco Diego Ferrara – . È un patto di responsabilità reciproca – spiega Ferrara – che tiene insieme la competenza istituzionale dell’Ente e il valore umano e operativo del volontariato, riconosciuto anche dalla normativa nazionale e regionale – si apprende dalla nota stampa. Vogliamo garantire non solo la continuità di questo presidio ma migliorarne la capacità operativa, anche assicurando forme di sostegno economico nei limiti di bilancio e snellendo le procedure di rendicontazione – si apprende dalla nota stampa. La convenzione approvata ha una durata di tre anni, rinnovabile, e definisce anche impegni chiari per l’Amministrazione: rimborso delle spese sostenute, agevolazioni logistiche, inclusione nei processi decisionali sulla protezione civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A tutte le volontarie e i volontari che ogni giorno mettono il loro tempo, le loro energie e le loro competenze a servizio della comunità va il mio ringraziamento personale e quello dell’intera Amministrazione – conclude il Sindaco –. Questa convenzione è un atto concreto di rispetto e valorizzazione del loro impegno, ed è anche un investimento sulla sicurezza di tutte e tutti i cittadini di Chieti”.

