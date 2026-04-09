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Chieti, apre Carpe Diem Express: nuovo format dedicato ad asporto e delivery per un’esperienza “Diversamente Pizza” accessibile e quotidiana.

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Il gruppo abruzzese Carpe Diem ha inaugurato a Chieti un nuovo format dedicato all’asporto e al delivery, che rimane aperto dalla colazione alla cena, ampliando così la filosofia “Diversamente Pizza” per renderla ancora più accessibile e quotidiana.

Il nuovo locale, chiamato Carpe Diem Express, è stato aperto mercoledì 8 aprile in Via Valignani 9 a Chieti e rappresenta un passo avanti per il gruppo Carpe Diem “Diversamente Pizza”. Questo format è pensato per adattarsi ai nuovi modi di consumo della quotidianità, mantenendo però l’attenzione alla qualità, alla ricerca e all’artigianalità che contraddistinguono il brand.

Carpe Diem Express è guidato da Emilio Brighigna, fondatore del marchio, e Giovanni De Rosa, parte del team Carpe Diem da otto anni. Questo nuovo progetto riflette la filosofia del brand, offrendo un’esperienza di consumo veloce e curato dalle prime ore del mattino fino alla sera.

Il locale propone una vasta gamma di prodotti, dalle colazioni con caffetteria e sfogliati farciti, ai panini e alle pizzette tonde per pranzo e cena. Le pizzette, con un diametro di 16 centimetri, sono pratiche e leggere, ideali per l’asporto. L’impasto croccante e friabile mantiene la sua consistenza nel tempo, garantendo qualità e piacevolezza al morso.

Carpe Diem Express si distingue anche per la ricerca e la selezione delle materie prime, molte delle quali provengono da produttori locali. Il menù viene costantemente aggiornato per soddisfare le esigenze del pubblico e i nuovi ritmi del consumo quotidiano.

Questo nuovo format fa parte della strategia di crescita e espansione di Carpe Diem “Diversamente Pizza”, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti e si è affermato come una realtà di qualità in Abruzzo. Carpe Diem conta oggi più di 80 dipendenti e un fatturato superiore ai 5 milioni di euro, confermando una crescita costante basata su una visione imprenditoriale ben definita.

Carpe Diem Express rappresenta un tassello importante nell’evoluzione del marchio, orientato alla diversificazione dei format e alla costruzione di un modello replicabile senza compromettere l’artigianalità e l’identità che caratterizzano il brand Carpe Diem.

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