Chieti, Apre con Bosso la quarta edizione della rassegna Chieti sotto le stelle

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 30 giugno 2025 – Esordio con Fabrizio Bosso il 2 luglio per la rassegna Chieti Sotto le Stelle, uno dei calendari dell’estate teatina a cura del Comune, Assessorato agli Eventi – precisa la nota online. Due location, piazza G.B. Vico e piazza San Giustino, 6 appuntamenti con la musica e artisti di qualità per la quarta edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stamane la presentazione con il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco e assessore agli eventi Paolo De Cesare, il Maestro Michele Di Toro, ispiratore della rassegna, Emanuele La Plebe, direttore artistico – “Quest’anno ci aspetta una bellissima stagione di eventi per Chieti sotto le stelle – così il sindaco Diego Ferrara – . Un grande inizio con uno degli artisti italiani più acclamati, come Fabrizio Bosso, ma anche altri nomi in grado di richiamare l’attenzione di tantissime persone e di dare risposte a più generazioni – Il cartellone della rassegna è di altissima qualità e può essere attrattiva e di grande richiamo per il tenore degli ospiti che animeranno gli appuntamenti della più importante rassegna di eventi estivi del Comune”. “I nostri eventi partono dal 1° giugno e finiscono il 23 settembre con gli eventi scalini – precisa il comunicato. Abbiamo messo in cantiere una serie di appuntamenti di qualità, grazie alla fiducia del sindaco, al lavoro positivo dell’assessorato che ci ha sostenuto per tutti gli adempimenti e tutti gli altri settori di supporto – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . Uno speciale ringraziamento al Maestro Michele Di Toro e a Emanuele La Plebe Cellini che hanno seguito l’Amministrazione nel rilancio degli eventi – aggiunge la nota pubblicata. La nostra politica è stata quella di dare una programmazione per tutto l’anno, una scelta che ha portato frutto valutando gli introiti della tassa di soggiorno: nel 2020 eravamo a quota 50.000 euro, oggi, grazie pure al gran proliferare di attività ricettive, siamo riusciti a superare i 100.000 euro di introiti, raddoppiando l’importo iniziale e accogliendo tantissime persone che vengono a Chieti per gli eventi, per le presenze culturali, per l’attività del Teatro Marrucino che è un motore eccezionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’estate teatina è partita il 1° giugno con le notti mozartiane, prosegue con Chieti Classica, due creature nate dalla direzione artistica del Maestro Giuliano Mazzoccante con la compartecipazione del Comune, prosegue con la settimana della Cultura Armena e gli eventi delle associazioni, i grandi eventi di piazza San Giustino per agosto, i Buskers, un palco ci sarà anche a Chieti Scalo dove chiuderemo l’estate con gli eventi scalini che abbracceranno anche Brecciarola e San Martino – aggiunge testualmente l’articolo online. Chieti sotto le Stelle si consolida, la rassegna è nata con noi, grazie anche alla sinergia con il Maestro Michele Di Toro e la direzione artistica di Emanuele La Plebe Cellini con nomi importanti quali Tim Garland, Concato, Bonocore, Mogol, Simona Bencini dei Dirotta su Cuba, Alexia, Gegè Telesforo, per dirne alcuni – aggiunge la nota pubblicata. Quest’anno ci sarà un’anteprima di livello con il concerto di Fabrizio Bosso dopodomani sera a Piazza G. B. Vico alle 21. Mercoledì 16 ci sarà il concerto di Michele Di Toro e una formazione di musicisti made in Abruzzo; il 18 luglio il concerto di Antonella Bucci, musicista e interprete apprezzatissima; il 21 luglio sarà la volta del tenore Piero Mazzocchetti, che ha annunciato questa data in diretta su Rai 1, voce affermatissima che siamo felici di poter ospitare; il 27 ci sarà Mario Venuti, artista apprezzatissimo e gran finale con Kelly Joyce Show, cantante dalle hit importanti dal pop al jazz. Due le location, piazza G.B. Vico e piazza San Giustino: una rassegna che passa dal crossover al pop, di nicchia, ma che sicuramente divertirà e accoglierà tantissime persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento anche agli sponsor, Megalò, Toto Holdings, Walter Tosto che non fanno mai mancare il loro sostegno all’Amministrazione e alla città. Voglio assicurare che sarà un’estate itinerante e ricca di eventi che nasce per assicurare un’ottima partecipazione capace di offrire cultura, turismo e intrattenimento”. “Ho visto nascere questo importante progetto, mi fa piacere vederlo crescere – così Michele Di Toro – Il cartellone è di qualità con il mio concerto vogliamo dare un doveroso tributo a Michel Petrucciani con Nicola Di Camillo al contrabbasso e Roberto Desiderio alla batteria, due talenti abruzzesi formato qualche anno fa per lasciare un segno nella città di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Sarà una bella estate con tante emozioni sotto le stelle” “Iniziamo con Bosso e Mazzariello che portano un tributo a Pino Daniele e un grande jazz, due virtuosi d’eccezione rispettivamente per tromba e piano – così Emanuele La Plebe – . Di Toro è un nome riconosciuto a livello internazionale ed è bello dare con lui un’impronta che è al contempo abruzzese e internazionale a questa rassegna – viene evidenziato sul sito web. La Bucci, oltre al duetto con Ramazzotti è interprete di un rilancio importante, con la partecipazione a Ora o mai più, oltre al lavoro che sta facendo con Raf. Mazzocchetti è un personaggio e un talento importante, voleva esserci e ci è grato per la presenza in cartellone – si apprende dalla nota stampa. Mario Venuti, talento che è riuscito ad affermarsi nel 2000 per l’innovazione e la forza delle sue proposte e il percorso iniziato con il gruppo dei De Novo e che a Chieti sarà in un duo bello da gustare a piazza G. B. Vico – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiusura con Kelly Joyce, artista che sul palco riesce a portare qualità e bellezza e hit che hanno fatto ballare diverse generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo cercato di andare da jazz al pop con dei nomi di valore e non possiamo che invitare tutti a venire a piazza San Giustino o a G. B. Vico per vivere la città e la grande musica”.

