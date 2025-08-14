Chieti, Aprirà entro settembre l’asilo nido di Piazza Carafa.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 14 agosto 2025 – Sopralluogo stamane da parte del sindaco Diego Ferrara e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino al nidol’Ape Maia di piazza Carafa, dove si stanno definendo i lavori di allestimento interno della struttura che sarà operativa entro il mese di settembre, come annunciato dall’Amministrazione e come definito nel programma di mandato – riporta testualmente l’articolo online. “Al nostro insediamento nel 2020 – ricordano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Teresa Giammarino – a Chieti era rimasto aperto un solo nido, Il riccio e la volpe, perché la precedente Amministrazione aveva cancellato ben tre strutture del 2018, insieme al servizio di trasporto scolastico – recita il testo pubblicato online. Da allora, abbiamo lavorato intensamente per invertire la situazione e dare alla città servizi per la comunità degni di un capoluogo di provincia, per questo oggi l’inversione di tendenza in corso va celebrata – si legge sul sito web ufficiale. Con il nido di piazza Carafa e grazie al lavoro positivo dei dirigenti e dei settori Lavori pubblici e Istruzione, contiamo ben tre nidi operativi (c’è anche il Bambi di via Nicola Buracchio, aperto dalla nostra Amministrazione nel 2021, il Riccio e la Volpe a Chieti Scalo) con due nuovi in arrivo: uno al Villaggio Mediterraneo (quasi completato grazie ai fondi PNRR), l’altro in viale Amendola che tornerà attivo in virtù della piena sinergia tra Uffici e Assessorati, dopo i lavori rimessa in sicurezza e riqualificazione che abbiamo voluto e avviato noi intercettando risorse per oltre un milione di euro – recita il testo pubblicato online. L’apertura del nido di Piazza Carafa, per cui abbiamo reso già possibili le iscrizioni, come pure per quello del Villaggio Mediterraneo, è ora in fase di completamento dei lavori di arredo, cucina e sistemazione dell’area esterna, l’apertura è una risposta concreta alle numerose richieste arrivate dal territorio – Entro settembre arriveranno anche i nuovi arredi e sarà rimodulata tutta la parte esterna, a beneficio dell’intera piazza che così perderà un detrattore rimasto tale per decenni – aggiunge la nota pubblicata. Un fine tanto alto da lavorare senza posa anche la vigilia di ferragosto, pur di compiere questo ulteriore e importante passo per rendere la città più attenta alle famiglie, utilizzando anche i fondi sociali comunali che ci consentirà di incrementare di altri 36 iscritti i nostri nidi – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, da settembre riaprirà anche la mensa scolastica, perfettamente in linea con la ripresa dell’anno educativo e le esigenze organizzative delle scuole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di un altro tassello importante nella valorizzazione del sistema educativo cittadino, che garantisce un servizio essenziale per alunni e famiglie – si apprende dalla nota stampa. Il nostro obiettivo è chiaro: ricostruire, rafforzare e rilanciare i servizi educativi comunali, riconsegnando alla comunità strutture che erano perse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ogni nuova apertura conferma quanto sia possibile compiere passi concreti, se c’è volontà politica e capacità amministrativa di dare risposte alle giuste istanze di chi vive, lavora, sceglie Chieti”.

