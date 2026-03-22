Chieti, arriva la Tribute Band di Michael Jackson: spettacolo imperdibile al Marrucino il 27 marzo

Il prossimo 27 marzo al Teatro Marrucino di Chieti andrà in scena uno spettacolo imperdibile dedicato alla leggenda della musica, Michael Jackson. In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, la Tribute Band italiana della JamUnion presenterà “Michael Jackson Anthology – The Italian Tribute”, un evento curato dalla Power Eventi che promette di far rivivere l’eredità del Re del Pop in una serata indimenticabile.

A dirigere la potente band sarà Cosimo “Zanna” Zannelli, noto musicista nazionale già collaboratore di artisti del calibro di Litfiba, Piero Pelù e Gianni Morandi. Al centro della scena, il talentuoso Michele Martoccia interpreterà con maestria i movimenti e l’intensità di Michael Jackson, con 15 anni di carriera come Impersonator alle spalle e un impegno nella cura dei dettagli e l’utilizzo di costumi originali che garantirà uno spettacolo di altissimo livello.

Accompagnato da un corpo di ballo di eccellenza, lo spettacolo ripercorrerà le tappe fondamentali della carriera di Michael Jackson, dalle radici con i Jackson 5 fino ai suoi capolavori solisti che hanno segnato la storia della musica mondiale. Ogni elemento dello show è studiato per trasformare il ricordo del Re del Pop in un’emozione viva e travolgente per il pubblico presente.

Ma “Anthology” non è solo intrattenimento: l’intero evento è dedicato alla beneficenza a favore dell’associazione KIWANIS CHIETI PESCARA G. D’ANNUNZIO, dimostrando come il talento artistico possa essere unito alla generosità per sostenere progetti sociali sul territorio. Il Comune di Chieti ha concesso il proprio patrocinio all’evento, che si preannuncia come un momento unico per celebrare la magia del teatro e l’eredità di Michael Jackson.

I biglietti sono in vendita in prevendita su www.ciaotickets.com e saranno disponibili anche presso il botteghino del Teatro Marrucino la sera stessa dello spettacolo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica e dell’icona indiscussa del pop.