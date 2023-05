Chieti, Asfalti, partiti i lavori anche in via Pescara

- Advertisement -

Chieti, 22 maggio 2023 – Partiti i lavori di messa in sicurezza del manto stradale anche in via Pescara, stamane il sopralluogo dell’assessore ai Lavori Pubblici e manutenzioni Stefano Rispoli con il consigliere Enrico Iezzi e il RUP dell’intervento, Rino Conte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Comincia un intervento importante su una delle strade più danneggiate della città – così l’assessore Rispoli – Via Pescara aspetta da anni una riqualificazione, attingendo dalle risorse che abbiamo, con i lavori partiti oggi interverremo sui tratti più danneggiati, questo senza chiudere l’arteria, su cui si transita a senso unico alternato – riporta testualmente l’articolo online. Nella porzione ricompresa tra via Colle dell’Ara e verso il sottopasso del viadotto di Madonna delle Piane si interverrà solo su una carreggiata, questo perché l’altra parte sarà interessata a breve da lavori che effettuerà Enel sulla rete elettrica e provvederà poi anche agli asfalti – precisa la nota online. Stessa cosa accadrà anche su metà carreggiata della vicina via Ricciardi, sull’altra metà della strada opereremo noi, con la ditta che sta lavorando su via Pescara e non appena finiti gli interventi iniziati oggi – precisa il comunicato. In questo modo l’intera carreggiata entro l’anno sarà rinnovata – Abbiamo chiesto alle ditte la massima celerità, perché i fondi sono già in bilancio, sono dunque disponibili e intendiamo spenderli nel modo più utile e razionale possibile, anche cercando di utilizzare le economie dei materiali, ove possibile, sulle vie vicine ai cantieri: c’è l’urgenza di intervenire, perché il maltempo di questi mesi e le piogge costanti della primavera hanno davvero ridotto le nostre strade in pessime condizioni con crepe e buche su cui stiamo intervenendo – aggiunge testualmente l’articolo online. La manutenzione mancata in questi anni e il fattore intemperie hanno notevolmente complicato la situazione su tutto il territorio, stiamo cercando di coprire i fronti più rovinati, questo combattendo con le enormi difficoltà economiche che l’Ente sta attraversando – Ci siamo inoltre attivati anche per reperire altri fondi da poter utilizzare allo scopo, allargando così il raggio di azione al maggior numero di strade possibile”.

