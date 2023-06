Chieti, Asili nido, al via le iscrizioni per il Riccio e la volpe. SI PROCEDE SOLO ATTRAVERSO L’APP.

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 8 giugno 2023 – Fino al 30 giugno alle 10 sarà possibile procedere all’iscrizione dei bambini all’asilo nido comunale “Il riccio e la volpe” di via Amiterno – riporta testualmente l’articolo online. La procedura sarà operativa solo attraverso l’App Smart PA e consente di accedere alla graduatoria dell’anno educativo 2023-2024. Da oggi sarà possibile inoltrare le domande da parte delle famiglie interessate per l’accesso ai servizi educativi della fascia d’età fra i tre e i 36 mesi – precisa il comunicato. “Possono presentare la domanda anche i genitori o i tutori dei minori che attualmente usufruiscono già dei servizi educativi – illustra l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – Abbiamo deciso di procedere solo attraverso l’app “Smart Pa” sia perché è un sistema già collaudato e che funziona, ma soprattutto perché assicura trasparenza, efficienza e velocità alla procedura – si apprende dal portale web ufficiale. L’accesso prevede il possesso dell’identità digitale e l’attribuzione dei punteggi per la determinazione della tariffa avrà luogo in base all’ISEE e alle regole contenute nella delibera del Consiglio comunale – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un sistema che assicura non solo regole certe e pagamenti diretti fra Comune e famiglie, ma consente di dialogare sulle presenze dei bambini, in modo che i pasti non vengano pagati inutilmente e sprecati, sui menu e le diete speciali che sono una delle peculiarità del servizio, sulle notizie e anche sulle iniziative che vengono proposte alle scuole anche sul fronte della sensibilizzazione a una certa tipologia di alimentazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto questo è un risultato importante per la città, che solo da due anni e mezzo è in grado di fornire questo servizio in modo digitale e con procedure accessibili a tutti attraverso i vari dispositivi – precisa la nota online. Una realtà che è sintomo dell’importante cammino avviato dall’Amministrazione per rendere più inclusivi servizi importanti per la comunità”. Leggi l’avviso: clicca qui

