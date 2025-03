Chieti, Asilo nido di Piazza Carafa, partiti i lavori di completamento

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 15 marzo 2025 – Ripresi oggi i lavori di completamento del nido comunale di Piazza Carafa – si apprende dal portale web ufficiale. La struttura manca di arredi, cucina e sistemazione esterna a cui si provvederà con l’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Si chiamerà Ape Maia il nuovo asilo nido di piazza Carafa dove oggi sono iniziati i lavori di completamento – riferiscono il sindaco Diego Ferrara con gli assessori a Istruzione e Lavori Pubblici Teresa Giammarino e Stefano Rispoli – . Oggi si sta definendo l’area di cantiere, in modo che si possa procedere speditamente, con l’obiettivo di aprire a settembre il nido, aggiungendolo agli altri due nidi comunali operativi, il Bambi di via Nicola Buracchio e il Riccio e la Volpe, sempre a Chieti Scalo – riporta testualmente l’articolo online. Oltre al completamento degli arredi interni e della cucina, si sistemerà la parte esterna del nido, in modo da mettere in sicurezza l’accesso e sistemare il verde ricompreso nella facciata dello stabile di proprietà del Comune, avendo trovato le risorse per intervenire e così dare un’ulteriore risposta alle tante domande di inserimento dei bambini nelle strutture comunali – precisa il comunicato. Il nido in questione potrà ospitarne 35 e diverrà subito operativo, perché inserito nella gara a cura dell’Areacom della Regione per l’individuazione della committenza, che ricomprende anche le altre strutture comunali – precisa la nota online. In lizza ci sono anche gli altri due asili in arrivo, che contiamo di riconsegnare alla città per l’anno 2026/2027, rispondendo al nostro programma e impegno di mandato, volto alla riapertura dei nidi e asili comunali, chiusi nel 2018 dalla precedente Amministrazione: si tratta di quello nuovo che sta nascendo nel cuore del Villaggio Mediterraneo, costruzione sperimentale e interamente sostenibile e di quello nella parte alta della città, in viale Amendola, i cui lavori di adeguamento stanno per partire per un milione di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un grande lavoro per cui ringraziamo dirigente e la struttura dell’Istruzione e dei Lavori Pubblici, settore che sta seguendo questo e tutti gli altri interventi in corso, compreso il resto dello stabile di piazza Carafa, fermo da anni perché interessato da un contenzioso da noi trovato quando ci siamo insediati – aggiunge la nota pubblicata. Gli uffici stanno verificando la possibilità di arrivare a conclusione anche del resto dell’edificio, affinché possa essere ultimato per intero e riconsegnato alla città per una fruibilità sociale, qual era quella del progetto”.

