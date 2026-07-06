Chieti, ASL2, la Conferenza dei Sindaci elegge all’unanimità Giovanni Legnini nel Comitato ristretto: “Ringrazio tutte e tutti, sono onorato del consenso e pronto a lavorare nel gruppo ristretto su per diritti e servizi”.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 6 luglio 2026 – Si è riunita oggi, nell’Auditorium del Rettorato, la Conferenza dei Sindaci della ASL 2 per esprimere il voto sulla sostituzione del sindaco emerito Diego Ferrara – si legge sul sito web ufficiale. Al termine della votazione, la Conferenza ha espresso all’unanimità la propria scelta, eleggendo il sindaco Giovanni Legnini, che ha ottenuto 650 voti ponderati, corrispondenti ai 51 sindaci presenti – precisa il comunicato. “Ringrazio tutti i sindaci per il voto unanime, al di là dei rispettivi orientamenti politici – il commento del sindaco Legnini – . L’unanimità dei consensi implica un’ulteriore responsabilità nell’esercizio delle funzioni di componente del Comitato ristretto che eserciterò con gli altri colleghi con obiettività ed equilibrio, mantenendo sempre lo sguardo rivolto ai diritti dei cittadini e delle persone malate – si apprende dalla nota stampa. Considero questo voto un segnale di rispetto nei confronti della città capoluogo, che apprezzo profondamente e per il quale rinnovo il mio ringraziamento a tutti i sindaci – precisa il comunicato. Nel corso della prossima riunione del Comitato sarà eletto il presidente dell’organismo”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it