Chieti, ASP San Giovanni Battista, il Comune anticipa le somme per pagare gli stipendi agli operatori.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 12 giugno 2025 – È pubblicata la determina con cui il Comune di Chieti, con procedura d’urgenza a causa dell’emergenza stipendiale degli operatori dell’ASP San Giovanni Battista, anticipa le somme di competenza regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Si tratta di una partita di giro di somme che la Regione gira ai Comuni, in attesa che ciò avvenga, abbiamo deciso di anticipare la somma di poco più di 100.000 euro a sostegno della situazione precaria dei lavoratori della struttura – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini – stanti le gravi difficoltà in cui versa la struttura e la delicatezza dei servizi ed utenti gestiti – precisa la nota online. Conosciamo bene il valore e l’importanza della struttura per la nostra città e per il territorio, così come è nota la difficoltà gestionale da parte Asl di Chieti – precisa la nota online. Purtroppo la condizione delle Asp come quella che ricade nel nostro territorio è emergenziale da mesi e più volte ci siamo schierati a sostegno della struttura che accoglie soggetti fragili e dà sollievo assistenziale alle famiglie, grazie alla competenza e al sacrificio degli operatori – A loro arriva il nostro sostegno, attraverso questa anticipazione resa possibile dalla partita di giro del contributo che siamo stati in grado di anticipare direttamente, prima della rendicontazione che porta all’erogazione da parte della Regione”.

