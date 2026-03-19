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Attualità

Chieti, Assalto al portavalori, il sindaco di Chieti si complimenta con Polizia e Procura per il lavoro di intelligence svolto: “Confermano il coraggio, dedizione e presenza delle donne e uomini ogni giorno attivi sul territorio”

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Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 19 marzo 2026 – Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, esprime vive congratulazioni al Questore Leonida Marseglia e a tutta la Polizia di Stato di Chieti per la brillante operazione che ha portato all’arresto dei responsabili degli assalti ai portavalori, rivolgendo un sentito plauso anche alla Procura della Repubblica di Chieti per la fondamentale attività di coordinamento investigativo – riporta testualmente l’articolo online. “Un risultato di grande rilievo – dichiara il sindaco – che testimonia l’altissima professionalità, il coraggio e il senso del dovere delle donne e degli uomini in divisa che operano quotidianamente a Chieti, per garantire sicurezza e legalità, con benefici effetti per la comunità, visti i dati che arrivano dal territorio e che attestano presenza e controlli costanti – Un ringraziamento va anche alla Procura di Chieti per l’impegno e la sinergia dimostrata nelle attività investigative – A loro tutti e tutte va la gratitudine dell’intera comunità teatina per l’impegno e il valore dimostrati”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

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