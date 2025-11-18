- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 18, 2025
Cronaca

Chieti, assalto al pullman: 15 identificati, indaga la Digos

CHIETI – Sono quindici le persone già identificate nell’inchiesta sull’assalto al pullman del Chieti avvenuto al rientro dalla trasferta di Recanati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una ventina di individui avrebbe cercato di bloccare il mezzo poco prima del casello A14 di Loreto/Porto Recanati, lanciando pietre verso i finestrini: infranto lo strato esterno di un’uscita di sicurezza, integro quello interno. A bordo c’erano i giocatori e due dirigenti: nessun ferito.

Le indagini, coordinate dalle Digos di Macerata e Chieti, proseguono per definire responsabilità e ruoli dei partecipanti al raid. Gli accertamenti si concentrano sull’area del presunto agguato, lungo una strada secondaria che immette sull’autostrada, e su immagini utili per completare l’identificazione del gruppo.

La società Chieti F.C. 1922 ha espresso ferma condanna dell’episodio e piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine. La squadra ha fatto rientro allo stadio Angelini senza ulteriori criticità.

