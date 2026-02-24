Chieti: Assenza grave della Provincia in Commissione Urbanistica sulla Costa dei Trabocchi, denuncia Campitelli (FdI)

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, ha espresso il suo disappunto per l’assenza della Provincia di Chieti in Commissione durante una seduta dedicata al miglioramento della Costa dei Trabocchi. Secondo Campitelli, la Provincia di Chieti ha disertato la partecipazione nonostante sia proprietaria dell’infrastruttura verde lungo la costa.

Il consigliere regionale ha dichiarato: “Dopo tre convocazioni negli ultimi sei mesi, anche quella di stamane è andata a vuoto. Un fatto grave, soprattutto perché si trattava di discutere il potenziamento dei servizi lungo la Costa dei Trabocchi attraverso la regolamentazione dei chioschi, misura prevista da un mio emendamento a un progetto di legge di cui sono firmatario e che ho depositato ormai due anni fa.”

Campitelli ha sottolineato di aver cercato il confronto istituzionale, chiedendo per ben tre volte l’audizione dei rappresentanti della provincia di Chieti per trovare una proposta condivisa. L’obiettivo era quello di coinvolgere gli amministratori del territorio per costruire insieme una soluzione condivisa.

Il consigliere regionale ha ringraziato il presidente della Commissione, Emiliano Di Matteo, per aver accolto e sostenuto le sue richieste di convocazione. Tuttavia, Campitelli si è detto deluso nel vedere i banchi vuoti durante la seduta, definendo l’assenza della Provincia di Chieti uno scarso rispetto istituzionale verso il Consiglio regionale e l’intera II Commissione consiliare.

Campitelli ha concluso affermando: “La Costa dei Trabocchi merita impegno, serietà e presenza. È fondamentale trovare soluzioni concrete per il nostro territorio, la sua economia e lo sviluppo occupazionale.”