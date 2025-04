Chieti, Assessora Giannini su cimitero: continua il dialogo con le parti sociali

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 3 aprile 2025 – Continua il dialogo fra Amministrazione e parti sociali sui lavoratori del cimitero di Chieti – precisa la nota online. Ieri l’ultimo in contro in ordine di tempo con l’assessora Alberta Giannini, dirigente del Settore, le tre sigle sindacali e l’agenzia interinale Generazione Vincente, prossimo incontro il 18 aprile per verificare la percorribilità del percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. “Importante incontro quello di ieri, in cui abbiamo posto le basi di un possibile accordo che interesserà tempi e modi del rapporto con i lavoratori del cimitero, in carico direttamente al Comune di Chieti – riferisce l’assessora ai Cimiteri Alberta Giannini – . L’obiettivo è quello di dare continuità ai contratti nelle more della gara per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, che l’Amministrazione sta predisponendo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un dialogo attivo da mesi, quello con i rappresentanti dei lavoratori, che portiamo avanti per condividere la migliore scelta a tutela dei lavoratori e dell’Ente, che a causa del dissesto ha una limitatissima capacità di azione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla condivisione delle diverse alternative e possibilità ieri ha partecipato anche la società interinale, che a breve ci metterà al corrente anche sulla possibilità di un’ipotesi formativa a cui sottoporre tutti i lavoratori in carico che potrebbe essere molto conveniente per l’Ente, in quanto consentirebbe di erogare nuovi servizi direttamente, senza quindi dover ricorrere a soggetti terzi, questo attraverso la specializzazione delle risorse umane oggi a disposizione – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di effettuare anche tumulazioni ed estumulazioni, al momento eseguite da terzi, per cui i nostri lavoratori potrebbero essere formati grazie alla piattaforma Forma Temp senza costi aggiuntivi per l’Ente, perché prevista dal contratto con la società interinale Generazione Vincente attraverso cui attingiamo le figure di somministrati da quando non sono più in carico alla fallita Teateservizi – precisa il comunicato. Ore e numeri così non verrebbero intaccati, l’Ente avrebbe come vantaggio proprio il fatto di erogare nuovi servizi, che saremo in grado di rendere anche maggiormente accessibili e trasparenti nei prezzi, fornendoli direttamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Preme sottolinearlo, perché teniamo molto alle sorti dei lavoratori, cosa per cui ci siamo impegnati sin dal primo giorno anche per il settore cimiteriale, dove abbiamo sperimentato anche l’intesa con il carcere, al fine di avere a disposizione più risorse umane e contribuendo, inoltre, a una bella e importante opera di reinserimento sociale e professionale a servizio della città e di un settore sensibile”.

