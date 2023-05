Chieti, Assessore Giammarino su asilo nido Bambi

- Advertisement -

Chieti, 20 maggio 2023 – “Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando per l’affidamento in concessione dell’asilo nido di via Nicola Buracchio, aperto l’anno scorso e affidato per un anno in via sperimentale – La struttura comunale, l’unico nido della parte alta della città, continuerà ad ospitare i bambini anche in futuro”, annuncia l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – “Ci stiamo muovendo in anticipo rispetto alla scedenza prevista per il 30 giugno, per dare servizi alla cittadinanza rimasta senza nidi dal 2018, l’unico nido comunale è quello di via Amiterno, avevamo completato e poi dato in concessione i locali di una zona popolosa della città – spiega la Giammarino – Zona che infatti ha subito risposto alla buona gestione degli attuali concessionari, riempiendola di piccoli utenti – aggiunge la nota pubblicata. Gli uffici stanno ora redigendo un bando per la manifestazione di interesse che prevede l’affidamento per 3 anni, il primo, in via sperimentale, come detto è stato fatto di un solo anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Per le famiglie valgono le regole d’ingaggio comunali, i costi delle rette sono stabiliti con ISEE, così come quelli dei pasti, su cui c’è controllo e monitoraggio della struttura comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Contiamo di confermare la struttura, entrata a pieno ritmo nell’offerta formativa di una fascia delicatissima e che fino a due anni e mezzo fa era del tutto carente, quella 0-3 anni, così come contiamo di potenziare il servizio nei prossimi anni, con la riconsegna alla città anche del nido di via Carafa, pronto ma non fruibile perché parte ancora di un cantiere e con la costruzione di un nuovo nido al Villaggio Mediterraneo, finanziato con 2 milioni di euro del PNRR”.

