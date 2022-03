Chieti, Attività del nuovo Tricalle sistema cultura

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Pubblicato il bando

per proposte di sponsorizzazione volte a sostenere l’attività del nuovo Tricalle sistema cultura – Le azioni, previste fra maggio 2022 e

febbraio 2023, si realizzeranno per conto della soprintendenza Archeologia

belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara e della cooperativa

Mirare, nell’ex chiesa di Santa Maria del Tricalle a Chieti, all’insegna di un partenariato speciale fra

pubblico e privato, che vede una sinergia operativa anche del Comune di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Il bando è disponibile su mirarecoop.it e sullo stesso sito della

soprintendenza – si apprende dal portale web ufficiale. Per le proposte c’è tempo fino al 15 aprile 2022. Il partenariato

speciale pubblico-privato nasce da un percorso condiviso tra gli attuali

esponenti della cooperativa Mirare e la Soprintendenza, in particolare mediante

il diretto interessamento della soprintendente Rosaria Mencarelli, che ha

mostrato da sempre una favorevole apertura perché si concretizzasse il lavoro intorno al progetto della

riapertura della ex chiesa di Santa Maria del Tricalle – recita la nota online sul portale web ufficiale.

- Advertisement -

“Il nostro intento è quello di

fidelizzare nuovi sostenitori per progetti che hanno lo scopo di ampliare e

facilitare l’accesso alla cultura nelle sue molteplici forme – commenta Rosaria Mencarelli, soprintendente soprintendente

Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara -. Un

luogo importante e prestigioso come la ex chiesa di Santa Maria del Tricalle merita attenzione da parte di tutti.

Sostenere i progetti che proponiamo significa dare opportunità di nuova vita a un monumento identitario della città di Chieti e del territorio”.

In quanto riuso consapevole di un bene chiuso da quarant’anni, il partenariato si propone di

diventare un tavolo di regia e di sperimentazione perchè il luogo diventi un’antenna di attività culturali e sociali in grado di stimolare una prassi

costruttiva tra pubblico e privato, nell’intento di promuovere attività e momenti di riflessione utili al progresso culturale di

un territorio dalle grandi potenzialità in un accordo corale e trasversale di tutti gli attori della comunità.

Ecco perché l’invito indirizzato a chi voglia

sostenere finanziariamente o attraverso il proprio know how un programma che

parte da Tricalle Sistema Cultura per allargarsi al quartiere, e poi alla città e alla stessa regione attraverso momenti culturali,

performativi, di arte, letteratura e sport.Sono eventi che

riflettono lo spirito della rete di professionisti che si sono incontrati sotto

il cappello della cooperativa di comunità urbana Mirare per offrire servizi culturali sul territorio, e per dare voce

a tutte quelle aziende che credono a temi quali la responsabilità sociale d’impresa e la promozione della propria realtà imprenditoriale, attraverso il sostegno di interventi

culturali che considerano una pluralità di pubblici e un approccio che guarda al benessere sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In allegato il bando e il materiale di cui si tratta – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it