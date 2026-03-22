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Politica

Chieti, aumento dei furti in abitazione: Lega propone legge per rafforzare la sicurezza regionale

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I consiglieri regionali della Lega Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco hanno dichiarato che i furti in abitazione in aumento in Abruzzo richiedono una risposta politica forte e immediata. Secondo i dati emersi dall’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, nel 2024 in Abruzzo si sono registrati 2.933 furti in abitazione, con un’incidenza di 23,1 episodi ogni 10.000 abitanti e un aumento del +10,6% rispetto all’anno precedente. Inoltre, la regione si piazza al 4° posto in Italia per incidenza di rapine in abitazione, con 44 casi segnalati.

I due consiglieri regionali sottolineano che non si tratta solo di numeri, ma di famiglie che vivono nella paura, anziani soli a rischio e territori vulnerabili. La situazione è particolarmente preoccupante nelle province abruzzesi, con L’Aquila che registra l’incidenza più alta e Chieti che ha visto un aumento del +31,9%.

Per affrontare questa emergenza, Mannetti e D’Incecco hanno depositato in Consiglio regionale una proposta di legge sulla sicurezza urbana e territoriale. La proposta prevede finanziamenti regionali ai Comuni per l’installazione e l’ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza, un sistema integrato di sicurezza urbana con maggiore coordinamento tra enti locali e forze dell’ordine, contributi per cittadini e imprese che investono in sistemi di sicurezza passiva, fondi dedicati alle aree più colpite dai furti e progetti di controllo di vicinato e sicurezza partecipata.

I consiglieri sottolineano l’importanza di passare dalle parole ai fatti e di mettere al centro dell’agenda politica regionale la sicurezza. Ritengono che la proposta di legge rappresenti una risposta concreta e immediata alla crescente minaccia dei furti in abitazione in Abruzzo, ribadendo che la sicurezza è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti.

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