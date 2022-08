Chieti, Autoparco, interdetta la struttura più danneggiata

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 12 agosto 2022 – A fronte

della situazione nell’area dell’Autoparco comunale e dei danni riscontrati nell’ultima

settimana alla struttura comunale, il sindaco ha inviato oggi una missiva alla

Prefettura e al Comando dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale per

fare il punto sulle condizioni dell’edificio, dell’area stessa e della strada e

attivare monitoraggi e provvedimenti di competenza –

- Pubblicità -

“Abbiamo informato così tutti i

soggetti che possono attivare iniziative per tenere sotto controllo la

situazione e monitorarla – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e le

consigliere Silvia Di Pasquale con delega al Patrimonio e Gabriella

Ianiro all’Autoparco – La struttura comunale ha già provveduto a

interloquire anche con la ditta responsabile del cantiere sottostante, che

avvierà i suoi monitoraggi con apparecchiature speciali – precisa il comunicato. Nel frattempo stamane

abbiamo cominciato a vagliare la possibilità di spostare nel parcheggio di via

Papa Giovanni XXIII i mezzi che possono essere spostati, in modo che per i

prossimi mesi sia assicurata la funzionalità di un autoparco comunale, finché

non sarà accertata la situazione, le cause e non ci sarà un percorso risolutivo

che assicuri la stabilità dell’area – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo allertato le autorità anche perché

chi ha più competenza di noi sulla sicurezza possa prendere i provvedimenti del

caso sulla viabilità e la mobilità della zona, visto che anche via Cruciani,

che collega il cimitero alla strada di scorrimento veloce e costeggia l’autoparco,

manifesta degli avvallamenti che possono essere un pericolo per chi transita – si legge sul sito web ufficiale.

Fortunatamente non è una zona ad elevata densità abitativa, ma la strada è

frequentata – si legge sul sito web ufficiale. Seguiremo l’evolversi del fenomeno, con la speranza che sia

limitato a quanto già si è manifestato e non generi ulteriori rischi per le strutture

lì presenti e la pubblica incolumità”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it