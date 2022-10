Chieti, Avvelenamento dei cani a Colle Marconi, l’Amministrazione si mobilita

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 25 ottobre 2022 – Verifiche in corso da parte dell’Amministrazione sul rinvenimento di bocconi avvelenati a Colle Marconi, situazione appresa a mezzo stampa in questi ultimi giorni, che avrebbe provocato diverse morti fra i cani della zona – “Una situazione che stiamo verificando – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Tutela del Mondo Animale, Fabio Stella – innanzitutto per capire se esiste un allarme su cui attivarci e di cui abbiamo appreso solo a mezzo stampa – Per fronteggiarlo abbiamo contattato le autorità competenza per coordinarci sulle soluzioni – precisa il comunicato. Sarebbe assurdo se, dopo i cani aggrediti dovessimo fronteggiare un altro fenomeno così brutale verso gli animali della città. Siamo a disposizione dei cittadini per eventuali segnalazioni e testimonianze da raccogliere, utili a capire e agire di conseguenza – si legge sul sito web ufficiale. Se sarà necessario allerteremo, oltre Asl e Polizia Municipale, anche le forze dell’ordine, perché si possa risalire ai responsabili, in quanto questa situazione si configura come vero e proprio reato contemplato e punito dal Codice Penale – si apprende dalla nota stampa. Invitiamo i cittadini a fare attenzione, ma soprattutto a segnalare formalmente al Comune e alla Polizia Municipale eventuali situazioni di rischio”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it