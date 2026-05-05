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Chieti: Avviato progetto “Donne e Diritti” per contrastare discriminazioni e molestie sul lavoro

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All’interno delle sedi della CGIL Provinciale di Chieti sono stati istituiti sportelli di ascolto a supporto delle lavoratrici che vivono situazioni di discriminazione di genere e molestie nei luoghi di lavoro. L’iniziativa, chiamata “Donne e Diritti”, è promossa dallo SPI CGIL Chieti in collaborazione con la Cooperativa BEFREE e prevede l’istituzione di spazi di ascolto femministi ed educativi (SAFE) nelle sedi sindacali.

Gli sportelli di ascolto saranno aperti a San Vito Chietino, il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00, presso la sede di Piazza Garibaldi, e a Lanciano, il sabato dalle 10.00 alle 12.00, nella sede Cgil di via Isonzo. Questa iniziativa triennale vuole garantire alle lavoratrici un servizio specializzato di accoglienza, ascolto e supporto per affrontare situazioni di discriminazione di genere e molestie sui luoghi di lavoro.

Maurizio Di Martino, Segretario Generale dello SPI CGIL Chieti, ha dichiarato: “Con questo progetto lo SPI CGIL Chieti dà concretezza a un obiettivo fondamentale per un sindacato: stare vicino alle persone, in particolare alle lavoratrici più esposte. Le molestie e le difficoltà sui luoghi di lavoro esistono, spesso restano taciute per paura o isolamento. Aprire questi sportelli significa dire alle lavoratrici che non sono sole e che il sindacato vuole essere presente con strumenti seri e personale qualificato”.

Il progetto “Donne e Diritti” coinvolge le principali sedi territoriali della CGIL Chieti e ha l’obiettivo di estendersi progressivamente ad altri comuni della provincia. Le lavoratrici che vivono situazioni di disagio sul luogo di lavoro oppure sono vittime di molestie potranno rivolgersi agli sportelli di ascolto per ricevere supporto e accompagnamento da personale qualificato in un percorso strutturato di assistenza.

Con questa iniziativa, lo SPI CGIL Chieti si impegna a fare emergere situazioni di disagio che rischiano di restare invisibili, fornendo alle lavoratrici l’aiuto e il supporto necessario per affrontare le difficoltà sul luogo di lavoro.

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