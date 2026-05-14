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Chieti, AVVISO PUBBLICO Fondo per la Non Autosufficienza 2024 Assegno di Cura per persone con disabilità gravissima e grave

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Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 14 maggio 2026 – Con la presente si comunica che è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande relative al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNNA) 2024, in attuazione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022–2024. Cos’è l’Assegno di Cura – si legge sul sito web ufficiale. Un beneficio economico rivolto alle persone in condizione di disabilità gravissima e grave, previsto nell’ambito degli interventi per la non autosufficienza insieme al Servizio di Assistenza Domiciliare – Come presentare la domanda – Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite l’app SmartPA. Non sono ammesse domande in altra forma – Date importanti: Apertura domande: 15 maggio 2026 Scadenza: 30 giugno 2026 Leggi l’avviso allegato, anche al link seguente

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it

 

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