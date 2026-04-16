Chieti, Avviso pubblico per collegio dei revisori dei conti OPS

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:In allegato l’avviso inerente la nomina di n. 1 sindaco effettivo e di un supplente in seno al Collegio sindacale della OPS S.p.a – di Chieti – Organizzazione Progetti e servizi – aggiunge la nota pubblicata. I dettagli per le candidature nell’avviso allegato – riporta testualmente l’articolo online. Gli interessati dovranno far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità, entro e non oltre il 27 aprile 2026, alle ore 12.00, scegliendo una delle seguenti modalità: – dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it; – spedizione postale: il plico contenente la manifestazione di interesse dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente indicazione: “Presentazione di candidatura per la nomina di n. 1 Sindaco effettivo ed n. 1 supplente in seno al Collegio Sindacale della O.P.S. S.p.a – si apprende dal portale web ufficiale. ” ed essere indirizzato a: Comune di Chieti– Segreteria Generale – Corso Marrucino, 81 (ex Banca d’Italia) – 66100 Chieti; – consegna a mano presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo dell’ente, sito in Corso Marrucino,81; Nel caso di consegna a mano o di raccomandata a – si apprende dal portale web ufficiale. r. farà fede la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it