Chieti, AVVISO TRASFERIMENTO SEZIONI ELETTORALI

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

AVVISO SPOSTAMENTO SEZIONI ELETTORALI AVVISO TRASFERIMENTO SEZIONI ELETTORALI A seguito dell’interdizione all’uso delle scuole di via don Minzoni e via Arenazze si comunica che: ● la sezione n. 25 (già in via Don Minzoni) è stata trasferita presso la scuola materna Madonna degli Angeli in via delle Robinie; ● la sezione n. 26 (già in via Arenazze) è stata trasferita presso la scuola elementare S. Andrea di via Brigata Maiella; ● gli iscritti della sezione n.27 sono stati ripartiti nel seguente modo: – i residenti in L.go di Porta S. Maria e via 123 Fanteria Br. Chieti presso la sezione n.25 presso la scuola materna Madonna degli Angeli in via delle Robinie; – i residenti in P.zza Borsellino, Via Costantini, via Fontevecchia, viale Gran Sasso presso la sezione n.26 presso la scuola elementare S. Andrea di via Brigata Maiella;Inoltre al fine di razionalizzare i costi per il contenimento della spesa pubblica e in applicazione delle norme attualmente in vigore: ● l residenti in via Modesto della Porta, dal civico n. 166 in poi, sono stati trasferiti dalla sezione n. 32 (scuola Mad. degli Angeli) alla sezione n.38 sita presso la scuola elementare di via Amiterno; ● Gli iscritti alla sezione n. 17 presso gli Istituti Riuniti San Giovanni Battista di piazza Garibaldi sono stati trasferiti alla sezione n. 20 presso la scuola Porta S. Anna di via Arniense – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutti gli interessati sono invitati a recarsi presso l’Ufficio Elettorale in via delle Robinie n.5 per l’aggiornamento della propria tessera elettorale – si apprende dalla nota stampa. Per info telefonare n. 0871/341452-341454-341457

