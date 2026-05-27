Chieti, ballottaggio imminente: centrodestra e Fratelli d’Italia pronti a giocarsi la guida della città.

Il centrodestra e Fratelli d’Italia rafforzano il radicamento sul territorio abruzzese dopo le elezioni amministrative. I risultati mostrano come la coalizione abbia ottenuto importanti vittorie in numerosi comuni della regione, confermando il consenso dei cittadini. In particolare, a Guardiagrele, Celano, Montorio al Vomano, Castel di Sangro, Isola del Gran Sasso d’Italia, Magliano dei Marsi e Pescina sono stati registrati risultati significativi a favore del centrodestra e di Fratelli d’Italia.

I rappresentanti della coalizione, Sigismondi, Liris e Testa, hanno espresso soddisfazione per i successi ottenuti e hanno rivolto i complimenti ai nuovi sindaci espressione di Fratelli d’Italia. Tuttavia, hanno sottolineato anche le difficoltà del centrosinistra, che non è riuscito a ottenere risultati positivi nei comuni sia piccoli sia grandi come Avezzano.

In particolare, a Chieti, dove era prevista una vittoria del centrosinistra al primo turno, il risultato ha sorpreso e si è resa necessaria la disputa di un ballottaggio. Il candidato del centrodestra, Cristiano Sicari, ha ricevuto il sostegno dei parlamentari e ha promesso di offrire alla città una nuova guida. I rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno ringraziato i candidati, i dirigenti e i militanti che hanno lavorato per la campagna elettorale, augurando buon lavoro ai nuovi eletti.