Chieti, Bambini al centro, iscrizioni possibili fino al 29 agosto

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Saranno possibili fino al 29 agosto le iscrizioni allo spazio giochi per bambini e genitori nell’ex asilo di viale Amendola – viene evidenziato sul sito web. Le domande potranno essere inviate via pec all’indirizzo certificato del Comune protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it oppure portate all’Ufficio protocollo dell’Ente e al Segretariato sociale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17. Il centro giochi sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13, fino a giugno 2023. Si tratta di uno spazio equivalente a un asilo nido, voluto dall’Amministrazione comunale di concerto con Chieti Solidale è concepito quale spazio idoneo e funzionale per affiancare i servizi della prima infanzia – si legge sul sito web ufficiale. I bambini, in numero non superiore a 18, saranno seguiti da due educatori e un assistente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Potranno essere scelte diverse modalità di iscrizione, sia in termini di giorni che di ore – Il nuovo servizio rappresenterà per i piccoli una grande opportunità di socializzazione e apprendimento a cura del personale qualificato che opererà in un contesto educativo realizzato a misura di bambino, garantendo la centralità dei minori e risposte qualitative ai loro bisogni formativi – precisa la nota online. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero 0871-341566. Informazioni anche sulla pagina Facebook dell’assessorato alle Politiche sociali: a questo link

