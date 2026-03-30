Chieti, Bando di selezione Servizio Civile Universale2026. Scadenza: 8 aprile 2026 ore14.00

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Chieti informa che è stato pubblicato il bando di selezione di servizio civileuniversale (scadenza 8 aprile 2026 ore 14). Il Comune di Chieti selezionerà 5 giovani che saranno inseriti per un anno nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali – aggiunge la nota pubblicata. Ai giovani è riconosciuto un contributo economico di 519,47euro, la certificazionedellecompetenze e un percorso di orientamento al lavoro – Inoltre, per i giovani che partecipanoal servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici – aggiunge la nota pubblicata. Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppuredi Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante inItalia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo annodi età(28anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superioreadunarmo per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per undelittocontro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione0esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata – si apprende dal portale web ufficiale. Ulteriori indicazioni per la partecipazione sono riportate nel bando – aggiunge testualmente l’articolo online. I giovani dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraversolapiattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. serviziocivile – recita la nota online sul portale web ufficiale. it È necessario essere in possesso dello SPIDo della CIE. All’interno della piattaforma DOL, per candidarsi al servizio civile del Comune di Chieti, scegliere: Codice Sede 207911 /207914. Sul sito www.scanci.it sono presenti tutte le informazioni necessarie per presentare domandaesulle procedure di selezione – recita la nota online sul portale web ufficiale. COMUNE DI CHIETI Informagiovani, Via B. Spaventa, 47 TEL. 0871 – 63640. Mail:informagiovanichieti@gmail.com Ufficio Servizio Civile SCANCI: Tel 02 72629640 int. 1. mail: info@scanci.it

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it