Chieti Basket si presenta alla città: ecco il nuovo corso

Chieti, 20 luglio 2022 – Si è

tenuta oggi, nella splendida location della pinacoteca Costantino Barbella, la

conferenza stampa di presentazione di inizio stagione della Chieti Basket 1974:

i nostri tifosi potranno trovarla in versione integrale sulla nostra pagina

Facebook. Per settembre invece, con tutti i giocatori giunti nel capoluogo

teatino, è prevista la presentazione ufficiale della squadra e dello staff alla

città.

La Giunta comunale, rappresentata

dal sindaco Ferrara, dal vicesindaco Paolo De Cesare e dall’assessore Pantalone

ha promesso di essere vicina alla squadra e alla società, parlando anche degli

sforzi messi a punto per migliorare la fruibilità del Palazzetto. La stessa Giunta ha ringraziato il presidente

e tutti i soci per il successo nel mantenere la città di Chieti in un

palcoscenico importante come quello della Serie A2 e per le numerose iniziative

per il sociale messe a punto dalla dirigenza biancorossa.

La Società, rappresentata dal

presidente Marchesani, dal direttore sportivo Del Conte, dal general manager

Pennetta, dal vice presidente D’Ottavio e dal responsabile della comunicazione

Gianluca Di Nino, ha sottolineato il grande impegno per far mantenere alla

città la categoria, chiedendo ai tifosi, situati al centro del progetto

biancorosso tramite iniziative che verranno successivamente indicate, vicinanza

e affetto per la squadra che si sta formando, soprattutto in un campionato

impegnativo come quello che ci si prepara ad affrontare.

Coach Rajola, come ben

evidenziato da Del Conte, è stato scelto per il suo forte legame con la città e

lo stesso tecnico non ha lesinato parole al miele per i colori biancorossi. Nonostante

il prossimo campionato di A2 sarà di livello, il coach ha promesso di fare del

suo meglio per mettere in risalto le doti di ogni singolo elemento dello

scacchiere biancorosso, evidenziando inoltre come ogni giocatore sia stato

scelto in sinergia con la società.

Lo stesso coach, come ribadito in

seguito dal centro titolare Ancellotti, anch’esso tornato a Chieti per il forte

legame che prova con la città, ha dichiarato che la squadra farà di tutto per

portare a casa una vittoria, a prescindere dal valore e dal blasone

dell'avversario che si avrà di fronte.

Il presidente Marchesani, insieme

a Gianluca Di Nino, ha anticipato come nelle divise della stagione, oltre al

consueto biancorosso, sarà presente anche il neroverde, in modo da creare una

condivisione di colori tra calcio e basket, in modo da veicolare un messaggio

importante di identità alla città tutta –

Lo stesso presidente ha inoltre

annunciato l’acquisto del primo americano di Chieti, Darryl Joshua Jackson, sul

quale coach Rajola ha affermato: “La scelta è ricaduta su Jackson perché si

ricercava un giocatore esperto per il campionato italiano, su cui tutti dicono

un gran bene. È un ottimo attaccante ma è bravo anche difensivamente e a legare

con i propri compagni di squadra”.

Per il secondo americano, invece,

il coach vorrebbe un 4/5 dinamico e di grande energia.

Un sentito grazie va infine al giornalista

Stanislao Liberatore per aver moderato, ancora una volta e con grande

professionalità, l'incontro riservato alla stampa.

Federico Ionata – Staff

Comunicazione Chieti Basket 1974

