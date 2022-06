Chieti, Battesimo civico, il 3 giugno la cerimonia di consegna della costituzione ai maggiorenni

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti,

31 maggio 2022 –

Il Comune di Chieti si prepara

a celebrare il primo Battesimo Civico dei neo 18enni, impegnandosi a

sensibilizzare e promuovere la cittadinanza attiva dei giovani nella vita

politico-amministrativa della città. Accadrà venerdì 3 giugno, il giorno dopo

la Festa della Repubblica, con la simbolica consegna da parte della Presidenza

del Consiglio Comunale di una copia speciale della Costituzione edita da

Giuffrè Francis Lefevbre a una rappresentanza dei neo maggiorenni appartenenti

alle scuole superiori cittadine – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento sarà modertao dal giornalista del quotidiano Il Centro, Lorenzo Colantonio – recita il testo pubblicato online.

“La nostra ’Amministrazione, Consiglio Comunale ed Esecutivo, insieme,

“terranno a battesimo” i diciottenni della Città, consegnando loro una copia

gratuita della Carta Costituzionale Italiana, lo faremo simbolicamente con una

celebrazione che si svolgerà al Teatro Marrucino – così il presidente dell’assise

civica Luigi Febo – Si tratta di

un evento che risponde a un’istanza accolta in Consiglio Comunale, proposta dalla

consigliera Barbara Di Roberto che ci illustrerà motivazioni e obiettivi di

questa consegna, ma che incontra la nostra piena approvazione, per l’importante

ruolo anche divulgativo che le istituzioni devono rivestire, soprattutto nei confronti

dei giovani – precisa il comunicato. Durante la manifestazione, a cui parteciperanno anche altri

rappresentanti istituzionali, come il Prefetto, il commissario governativo

Legnini, il senatore D’Alfonso, monsignor Bruno Forte ai quali abbiamo chiesto

delle speciali testimonianze che consegneranno ai ragazzi dal palco, ci sarà

anche il costituzionalista Enzo Di Salvatore, che per la Giuffrè ha scritto la

prefazione a una speciale edizione della Costituzione studiata proprio per i

giovani e che insieme ad altre importanti città d’Italia, come Firenze, noi

avremo l’onore di offrire ai ragazzi – precisa il comunicato. Siamo davvero lieti che sia nata una sinergia importante nel

nome dei diritti e la faremo crescere, per avere non solo cittadini migliori,

domani, ma ragazze e ragazzi che oggi conoscono le proprie radici e sono

consapevoli di ciò che significa nascere, crescere e coltivare qui il proprio

progetto di vita”.

“Come riportato

dal Report 2020 dell’Istat, si vive una forte mancanza di partecipazione fra

politica e giovani – così il sindaco Diego Ferrara – Uno scollamento che

riguarda circa il 30% dei giovani tra i 18 e i 34 anni e che diventa ancora più

forte, toccando il 50 per cento, fra i giovanissimi, nella fascia immediatamente

prima, quella tra i 14 e i 18 anni – precisa il comunicato. Il

74,8% della partecipazione politica è indiretta, mentre solo l’8% è coinvolto

attivamente e sono cifre anche queste che vanno a scemare, che sono in calo – recita il testo pubblicato online. Un

trend confermato anche dai dati sull’informazione relativa a temi politici: il

52,7% dei giovanissimi si tiene informato sulla politica, il 27,6% non si

informa, mentre solo il 15% ascolta dibattiti politici – Sono dati che purtroppo

fotografano chiaramente il disimpegno politico giovanile del nostro Paese e la

sfiducia ormai strutturale dei giovani verso le istituzioni politiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo

ci ha spinto a fare un gesto simbolico, con la consegna della Carta

costituzionale ai nei 18enni, ragazze e ragazzi che si affacciano alla

dimensione della partecipazione attiva alla politica, al voto – recita il testo pubblicato online. Consegneremo una

speciale edizione della Costituzione, studiata dalla Casa Editrice Giuffrè

proprio per loro, con gli aggiornamenti richiesti nell’articolo 9 e 41 in

materia di tutela dell’ambiente e, soprattutto, con la prefazione di un nostro

costituzionalista, Enzo Di Salvatore, che avremo a Chieti e che sarà uno

speciale Virgilio per i ragazzi e noi tutti.

Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per questa riuscita, dalla

proponente Barbara Di Roberto, a tutto il Consiglio comunale che ha subito

adottato tale necessità, a partire dal presidente Luigi Febo – recita il testo pubblicato online. Da sindaco sono

felice che questo percorso cominci e prendo l’impegno di portarlo avanti,

perché la Costituzione è la nostra storia e dentro c’è anche quella di coloro

che hanno potuto solo sognare la libertà che oggi abbiamo”.

“Sarà un primo

giorno bellissimo e intenso – aggiunge Barbara Di Roberto, consigliera

proponente dell’iniziativa – La mia mozione nasceva proprio dal bisogno di

creare un ponte fra il Comune e i giovani, affinché i ragazzi potessero toccare

con mano il ruolo della politica, quello delle istituzioni e il proprio all’interno

di una comunità. L’Amministrazione porterà avanti questi intenti, lavorando

insieme alle scuole, che sono state in piena sinergia con questa prima edizione,

perché la cerimonia diventi un punto di arrivo di un cammino con varie tappe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La formula si evolverà, per ricomprendere anche altri livelli di formazione, ma

ci premeva fare questo primo importante passo di ascolto e coinvolgimento e siamo

lieti di averlo fatto con una casa editrice di tale pregio”.

