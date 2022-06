Chieti, Battesimo civico, la Costituzione consegnata ai ragazzi dal Comune e dai rappresentanti istituzionali

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti 3 giugno 2022 – Marrucino gremito di giovani e di autorità per le

prime consegne della Costituzione ai ragazzi diciottenni – precisa la nota online. Un evento a cura

della Presidenza del Consiglio comunale, introdotto da una prova aperta

dell’orchestra dei Virtuosi di Kiev adottata dalla città. Sul palco il sindaco

Diego Ferrara, il presidente del Consiglio comunale, Luigi Febo, il Prefetto

Armando Forgione, Antonio Delfino della casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre,

partner del Comune con una edizione speciale e aggiornata della Carta – viene evidenziato sul sito web. Dai

palchi, gli intermezzi delle attrici di Labirinti Teatro Francesca De Liberato e

Chiara Zappacosta sugli articoli della Costituzione e sul discorso di Calamandrei

ai giovani.

Momento clou dell’evento, le relazioni di quattro importanti testimoni: il

commissario governativo Giovanni Legnini, il senatore Luciano D’Alfonso,

monsignor Bruno Forte, il costituzionalista Enzo Di Salvatore, i quali hanno simbolicamente

consegnato ai ragazzi gli articoli che hanno ispirato i loro interventi.

Tutto imperniato sui diritti e doveri che si acquisiscono con la maggiore

età, quello del commissario della Ricostruzione nelle regioni d’Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria, Giovanni Legnini, che, ha fatto un vero e proprio viaggio sui

diritti di cui i ragazzi diverranno titolari compiuta la maggiore età; quello

del senatore Luciano D’Alfonso, a capo della Commissione Finanze del Senato, che

ha tracciato una vera e propria genealogia delle costituzioni e dell’importanza

del riconoscimento dei diritti della comunità per cui la Carta è stata scritta;

quello di monsignor Bruno Forte che ha incentrato sull’articolo 3 e sul

principio di uguaglianza la sua simbolica consegna ai ragazzi della Costituzione,

che alcuni dei riceventi hanno voluto da lui “con dedica”, animando un

improvvisato e simpatico siparietto – riporta testualmente l’articolo online. Intensa e ricca di spunti la relazione del

professor Enzo Di Salvatore, che ha curato la prefazione del volume donato ai

ragazzi, incentrando sulla seconda parte dell’articolo 4 della Costituzione il

suo intervento, cioè sul diritto-dovere di contribuire, ognuno, con la propria

attività o funzione, al progresso materiale della società, un vero e proprio

viatico che ha ispirato l’operazione condotta dalla casa editrice con il testo

aggiornato anche degli ultimi articoli.

“L’Istat ci dice che

si vive una forte mancanza di partecipazione dei giovani verso la politica – viene evidenziato sul sito web. Uno

scollamento che riguarda circa il 30% dei giovani tra i 18 e i 34 anni e che

diventa ancora più forte, toccando il 50 per cento, fra i giovanissimi, nella

fascia immediatamente prima, quella tra i 14 e i 18 –

ha rimarcato il sindaco Diego Ferrara -Questo ci ha spinto a fare un gesto simbolico, con la

consegna della Costituzione ai nei 18enni: ragazze e ragazzi che si affacciano

nella dimensione della politica attiva e diventano, con il proprio impegno,

portatori di diritti, oneri e libertà riconosciute nel nostro ordinamento

democratico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’organizzare abbiamo coinvolto le scuole, dove questo lavoro è

iniziato con l’educazione civica e con un riavvicinamento alle tematiche

costituzionali che è materiale prezioso, specie di questi tempi – aggiunge la nota pubblicata. Ai ragazzi è

andata una speciale edizione della Costituzione, studiata dalla Casa Editrice

Giuffrè proprio per loro, con gli aggiornamenti richiesti nell’articolo 9 e 41

in materia di tutela dell’ambiente e, soprattutto, con la prefazione del nostro

costituzionalista, Enzo Di Salvatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stato Il primo di una serie di passi

fra i diritti che una città deve necessariamente cominciare a fare – Ringrazio

tutti coloro che si sono prodigati per questa riuscita, dalla proponente

Barbara Di Roberto, a tutto il Consiglio comunale che ha subito adottato tale

necessità, a partire dal presidente Luigi Febo – Da sindaco sono felice che

questo percorso cominci e prendo l’impegno di portarlo avanti, perché la

Costituzione è la nostra storia e dentro c’è anche quella di coloro che avevano

solo sognato la libertà che oggi abbiamo e la pace, che è l’ingrediente

fondamentale per farla crescere ancora”.

“Voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali perché hanno reso

possibile questa cerimonia – si legge sul sito web ufficiale. Dalla consigliera proponente, che ha investito il

Consiglio di questa iniziativa, a tutti coloro che hanno con il proprio voto

concretizzato questa possibilità – così il presidente del Consiglio comunale Luigi

Febo – Nei fatti, votando sì al Battesimo civico, hanno fatto funzionare la

Costituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo accade ogni volta che il Consiglio comunale si riunisce e

decide: perché applica la democrazia che ispira la nostra Costituzione – I

diritti sono importanti, perché stabiliscono delle regole che ci aiutano a

vivere meglio, che sono alla base delle libertà di ognuno – aggiunge testualmente l’articolo online. Noi oggi qui vogliamo

dire a voi giovani quanto sia importante tutto questo e lo facciamo consegnando

nelle loro mani e, simbolicamente nelle mani di tutti i ragazzi che compiono 18

anni, la consapevolezza di essere cittadini e cittadine italiani – precisa la nota online. Dunque titolari

di diritti e di doveri, pienamente capaci di decidere sulla propria vita e di

partecipare alla vita del Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Io auguro ad ognuno di essi di mantenere

sempre questa consapevolezza, perché la nostra storia ci dice che è costata

molto: una guerra, tanti morti, tanti sacrifici – precisa il comunicato. E dunque ha un valore immenso”.

