Chieti, Bellachioma: nessuna intenzione di creare tensioni, voglio lavorare per la Lega

Giuseppe Bellachioma, ritornato nella Lega, ha espresso la sua volontà di lavorare per il partito senza creare tensioni, dopo le polemiche sorte in seguito ad alcune dichiarazioni. In merito a ciò, ha dichiarato: “Le mie dichiarazioni sono state fraintese e non avevano alcuna intenzione di creare tensioni con il Sottosegretario D’Eramo”.

Durante una conferenza stampa, Bellachioma ha ribadito di non voler tornare sulle vicende del passato, ammettendo di aver commesso errori per inesperienza. Il suo obiettivo attuale è concentrarsi esclusivamente sul bene del partito: “La Lega è una realtà strutturata, radicata sul territorio e vicina ai cittadini. Voglio offrire un contributo concreto in questa direzione. Mi scuso se sono stato male interpretato”.

Bellachioma ha quindi chiarito il suo ruolo all’interno del partito e le sue intenzioni per il futuro, sottolineando la sua volontà di contribuire in modo positivo alla Lega e alla sua crescita. Con queste parole, si è aperto un capitolo nuovo per il politico, che sembra intenzionato a mettere da parte le controversie del passato per concentrarsi sul presente e sul futuro del partito.