- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Aprile 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaChieti, Bellachioma: nessuna intenzione di creare tensioni, voglio lavorare per la Lega
Politica

Chieti, Bellachioma: nessuna intenzione di creare tensioni, voglio lavorare per la Lega

- Spazio Pubblicitario 02 -

Giuseppe Bellachioma, ritornato nella Lega, ha espresso la sua volontà di lavorare per il partito senza creare tensioni, dopo le polemiche sorte in seguito ad alcune dichiarazioni. In merito a ciò, ha dichiarato: “Le mie dichiarazioni sono state fraintese e non avevano alcuna intenzione di creare tensioni con il Sottosegretario D’Eramo”.

Durante una conferenza stampa, Bellachioma ha ribadito di non voler tornare sulle vicende del passato, ammettendo di aver commesso errori per inesperienza. Il suo obiettivo attuale è concentrarsi esclusivamente sul bene del partito: “La Lega è una realtà strutturata, radicata sul territorio e vicina ai cittadini. Voglio offrire un contributo concreto in questa direzione. Mi scuso se sono stato male interpretato”.

Bellachioma ha quindi chiarito il suo ruolo all’interno del partito e le sue intenzioni per il futuro, sottolineando la sua volontà di contribuire in modo positivo alla Lega e alla sua crescita. Con queste parole, si è aperto un capitolo nuovo per il politico, che sembra intenzionato a mettere da parte le controversie del passato per concentrarsi sul presente e sul futuro del partito.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it