Chieti, Benvenuto in Italia, informazioni per cittadini Ucraini.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Obblighi sanitari secondo la normativa anti Covid-19 per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti

comunque dall'UcrainaЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ: https://www.protezionecivile – gov.it/static/14eb0f89e0c766339024e89cef6d9a8c/benvenuto-italia-ucr.pdfформи:https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/dichiarazione-di-presenza%20(1).pdf https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/COMUNICAZIONE-DI-OSPITALITA%20(1).pdf

Per poter soggiornare nel nostro Paese devi rispettare le seguenti disposizioni:

Fino al 31 marzo 2022, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale devi effettuare, tramite tampone, un test molecolare

o antigenico per SARS-CoV-2.

Nei cinque giorni successivi al tampone devi osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina di

tipo FFP2.

Fino al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di 5 giorni dal tampone di cui al primo punto, se negativo, puoi utilizzare i

mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare a bordo la mascherina di tipo FFP2, per raggiungere le strutture di cura

e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a disposizione,

ma devi esibire la certificazione di esserti sottoposto nelle 72 ore antecedenti, ad un test molecolare, effettuato per mezzo di

tampone e risultato negativo, ovvero, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico

Al punto di ingresso in territorio nazionale, o comunque entro i 5 giorni successivi dall’ingresso, verrà garantita:

– la somministrazione dei vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite

– l’offerta del vaccino anti morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la tubercolosi, ed a valutazione delle autorità sanitarie, anche di altre vaccinazioni.

Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto“rafforzato”, sei autorizzato a permanere nei

centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sarai ospitato o presso

le abitazioni private messe a disposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Per le informazioni circa la validità della tua documentazione sanitaria oppure per informazioni sanitarie chiama il numero verde di

pubblica utilità 1500 oppure il numero verde della Regione in cui ti trovi. Puoi anche recarti di persona presso il presidio sanitario

ASL più vicino

A chi puoi rivolgerti se hai necessità di un alloggio per te e per la tua famiglia

• Se non disponi di una sistemazione abitativa, puoi rivolgerti agli uffici della Prefettura della città in cui ti trovi, rappresentando

la tua situazione e la necessità di essere inserito in una struttura di accoglienza

Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano nei 90 giorni di permanenza

In quanto cittadino ucraino in possesso di passaporto biometrico sei esentato dal visto d’ingresso e puoi permanere sul

territorio italiano fino ad un massimo di 90 giorni dal momento dell’ingresso nell’area Schengen.

Affrettati a regolarizzare la tua posizione così sarà più facile darti tempestivamente l'assistenza di cui hai bisogno

Se provieni da un Paese dell’area Schengen, come per esempio la Slovenia, le autorità di quel Paese hanno già apposto sul tuo

passaporto il timbro di ingresso dalla cui data devi iniziare a contare i 90 giorni.

Se invece il tuo passaporto non è stato timbrato devi recarti presso la Questura-UfficioImmigrazione della città in cui ti trovi e

sottoscrivere la dichiarazione di presenza

Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano dopo i 90 giorni di permanenza

• Se decidi di rimanere in Italia oltre i 90 giorni devi presentarti presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui ti trovi,

ove riceverai tutte le informazioni necessarie sulle diverse possibilità di permanenza regolare sul territorio italiano

Altre informazioni:

Ricorda di portare sempre con te il tuo passaporto e/o documento di identità.

Se non hai con te un documento di identità l'Ambasciata Ucraina in Roma può rilasciartene uno

Per qualsiasi dubbio sul tuo soggiorno in Italia puoi sempre rivolgerti alla Questura-Ufficio Immigrazione o al Commissariato della Polizia di Stato a te più vicino

Per qualsiasi necessità o urgenza sulla tua condizione di salute puoi rivolgerti alla struttura ospedaliera a te più vicina

Ricorda di portare con te la certificazione di vaccinazione anti-Covid.

Se hai bisogno di altre informazioni riguardanti il Covid-19 puoi chiamare i numeri regionali riportati nell’opuscolo il Ministero della Salute raggiungibile h24 al numero 1500 dall’Italia e dall’estero +39 0232008345 – +39 0283905385.In allegato i moduli da presentare in Questura

