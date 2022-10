Chieti, Blu Parking, il Tar accoglie le istanze del Comune.

- Advertisement -

Chieti, 26 ottobre 2022 – Accoglie la tesi del Comune la sentenza del Tar sul ricorso presentato dalla Blu Parking per il passaggio della gestione dei parcheggi cittadini alla Teateservizi – I giudici amministrativi, con pronunciamento pubblicato oggi stesso, hanno ritenuto legittima la scelta – si apprende dal portale web ufficiale. “Accogliamo con sollievo la decisione del TAR in questo senso, soprattutto perché allontana il rischio di dissesto causato dai contenziosi ereditati – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Contenzioso Enrico Raimondi – È dunque una buona notizia che allontana anche il rischio di ulteriori esborsi per l’Ente e fa tirare un sospiro di sollievo all’Amministrazione che dal primo giorno sta affrontando la difficilissima situazione economica e finanziaria in cui versa il Comune – La sentenza è anche il risultato del lavoro instancabile e positivo dell’Avvocatura comunale, che in questi mesi ci sta supportando al meglio, gestendo il composito quadro dei contenziosi accesi con competenza e forza – viene evidenziato sul sito web. Questa decisione è positiva anche per il bilancio del Comune, perché con la pendenza della causa avevamo accantonato risorse di una certa entità per affrontare il contenzioso, il venire meno dello stesso ci offre la possibilità di liberare delle risorse che sono preziosissime per la città, perché potremo impiegarle a vantaggio dei settori che richiedono prioritariamente interventi”.

