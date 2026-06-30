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Politica

Chieti, bocciati ristori per Passolanciano: Di Marco denuncia l’abbandono del comprensorio

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“Passolanciano, dalla destra l’ennesimo schiaffo al comprensorio. Bocciati anche i ristori, mentre il territorio continua a essere abbandonato”

Dalla destra arriva l’ennesimo schiaffo al comprensorio turistico di Passolanciano con la bocciatura della risoluzione del consigliere regionale Antonio Di Marco che chiedeva ristori per le attività economiche danneggiate dalla chiusura della strada dei mesi scorsi. La proposta è stata respinta dalla maggioranza regionale, generando forte disappunto.

Di Marco ha commentato: “È l’ultima dimostrazione in ordine di tempo del totale disinteresse della maggioranza regionale verso uno dei comprensori turistici più importanti e identitari dell’Abruzzo, su cui fino ad oggi riscontriamo solo parole, parole, parole”.

L’assessore al Turismo Daniele D’Amario ha motivato la decisione sostenendo che le attività fossero già chiuse in quel periodo e che ci siano altre priorità per il territorio. Tuttavia, Di Marco ha sottolineato che il comprensorio di Passolanciano viene sistematicamente ignorato e che le promesse di rilancio non sono mai state seguite dai fatti concreti.

Il vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio ha evidenziato i danni economici subiti dagli operatori a causa della mancanza di manutenzione e controllo sulle vie di accesso. Le chiusure della strada sono state frequenti e la situazione potrebbe peggiorare nel corso della stagione estiva, compromettendo l’intera stagione turistica.

La vicenda dei ristori è solo l’ultimo tassello di una politica che continua a penalizzare il comprensorio. Le iniziative presentate per chiedere un’assunzione di responsabilità della Regione sono state respinte e il rilancio del comprensorio di Passolanciano è fermo. Resta irrisolta anche la questione dei fondi del Masterplan, che avrebbero dovuto garantire interventi strategici per rendere la stazione sciistica più competitiva.

Di Marco conclude sottolineando l’importanza di un piano serio di manutenzione della viabilità, una strategia di rilancio degli impianti e una presenza concreta della Regione per evitare di condannare un territorio che potrebbe rappresentare uno dei principali motori dello sviluppo turistico dell’intero Abruzzo.

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