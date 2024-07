Chieti, Bocciodromi di Colle dell’Ara e Piana Vincolata, al via la manifestazione d’interesse per la gestione

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 22 luglio 2024 – Pubblicata in Albo Pretorio la manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata per “L’individuazione operatori economici da invitare alla procedura per la concessione di impianti sportivi comunali – 1. Bocciodromo in via Colle dell’Ara – 2. Bocciodromo “Piana vincolata”. Sarà possibile rispondere entro il 20 agosto, per arrivare all’affidamento subito dopo – La procedura è accessibile pubblicamente: – sulla piattaforma telematica “TuttoGarePA” https://comunechieti.tuttogare – si apprende dalla nota stampa. it/gare/dettaglio – php?codice=168 – sul sito del Comune al link: https://ww2.gazzettaamministrativa – it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abruzzo/_chieti/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2024/Documenti_1721730631180/ “Con la manifestazione di interesse sui due bocciodromi si aggiunge un’altra azione virtuosa di recupero e messa a disposizione del patrimonio pubblico che abbiamo portato avanti – così Manuel Pantalone – . Per arrivare agli avvisi di oggi di fatto abbiamo provveduto alla chiusura delle precedenti gestioni per morosità, in trasparenza abbiamo aperto i termini delle manifestazioni di interesse, il tutto per riaprirli alla fruizione alla città. Vogliamo fare in modo che vengano gestiti al meglio e rappresentare occasione di socialità tipica di queste strutture con l’auspicio che possano tante associazioni che si occupano di bocce – Oltre a essere un luogo di aggregazione identitario della città, i bocciodromi sono uno strumento per animare il tempo libero soprattutto delle persone di una certa età, che praticano questa disciplina – si apprende dal portale web ufficiale. Si procede per bandi separati, vogliamo trovare una gestione capace di cogliere la funzione degli spazi situati in due luoghi periferici densamente abitati e che possa portare avanti un vero e proprio servizio pubblico”.

