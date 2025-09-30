Chieti, Bonifiche ambientali e riqualificazione diffusa del territorio. Sopralluogo operativo prima dei lavori.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale: Chieti, 30 settembre 2025 – Partirà nei prossimi giorni la diffusa operazione di bonifiche di siti in stato di abbandono e riqualificazione ambientale urbana pianificata dal Comune di Chieti grazie alle risorse intercettate dal VI Settore del Comune di Chieti e liquidate dalla Regione Abruzzo con la Determina DPC026/220 del 23 settembre 2024. Si tratta di 637.868,77 euro, fondi relativi all’Accordo con la Regione Lazio per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale e riferite alle annualità 2019-2023, che saranno destinati a interventi di riduzione, riuso, riciclo, bonifica e risanamento ambientale sull’intero territorio comunale – In questi giorni l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto, accompagnata dal dirigente Andrea Lannutti, dal Rup Luca Franceschini e dal Dec responsabile dell’esecuzione dell’appalto, ha effettuato un sopralluogo nei luoghi che saranno oggetto dei primi interventi, programmati secondo criteri di priorità ambientale e sociale – “Cominceremo dalle aree a ridosso delle scuole – spiega l’assessora Chiara Zappalorto – perché il nostro obiettivo è restituire spazi sicuri, salubri e decorosi a bambini, famiglie e residenti – aggiunge la nota pubblicata. Il primo intervento sarà in piazza Carafa, accanto al nuovo nido e alla scuola adiacente: un’azione di bonifica che riqualificherà completamente l’area riportandola a luogo di aggregazione e al tempo stesso di sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi dell’economia circolare, sottraendolo al degrado accumulato negli anni – precisa la nota online. Successivamente, ci concentreremo sul quartiere Filippone, dove sono previste operazioni di pulizia e bonifica delle scarpate lungo via Spatocco, via Cavorso, via San Camillo De Lellis e via Quarantotti, rimuovendo rifiuti abbandonati anche con la collaborazione del gestore di igiene urbana del Comune Formula spa, eliminando vegetazione infestante e ripristinando le condizioni di sicurezza, decoro e salubrità. Il piano complessivo, approvato dall’Amministrazione comunale, prevede inoltre il risanamento di aree compromesse e siti contaminati, la rimozione dell’amianto da edifici pubblici, la raccolta, selezione e recupero dei rifiuti abbandonati lungo la rete stradale e in spazi pubblici che non rientrano nella gestione corrente dei servizi di igiene urbana, nonché interventi sostitutivi su aree private non bonificate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A completamento delle attività materiali, saranno avviate attività per promuovere comportamenti sostenibili e favorire una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Questa operazione è la più vasta e strutturata mai realizzata dal Comune in tema di riqualificazione ambientale diffusa – Grazie ai fondi regionali possiamo intervenire anche in situazioni trascurate da anni, ripristinando condizioni di sicurezza e qualità urbana e migliorando la salute pubblica – Allo stesso tempo vogliamo stimolare la cittadinanza attiva, invitando associazioni, comitati e singoli cittadini ad adottare e prendersi cura di piccoli spazi verdi, diventando protagonisti della tutela del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. L’accordo quadro approvato rappresenta uno strumento operativo flessibile ed efficace, che consentirà all’Amministrazione di intervenire tempestivamente anche in situazioni emergenziali, garantendo la salvaguardia dell’ambiente e contribuendo alla costruzione di una città più vivibile, sostenibile e accogliente”.

