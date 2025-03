Chieti, Borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025: al via le domande per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 28 marzo 2025 – L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Chieti, informa che è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle borse di studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2024/2025, finalizzate al contrasto della dispersione scolastica – si apprende dal portale web ufficiale. Gli studenti interessati potranno presentare domanda entro e non oltre lunedì 24 aprile 2025, alle ore 10:00, esclusivamente tramite l’App Smart.PA. Come si accede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per poter accedere alla borsa di studio, è necessario possedere i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Chieti; iscrizione e frequenza, alla data di presentazione della domanda, a un istituto della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (SIDI); appartenenza a un nucleo familiare con un ISEE 2025 in corso di validità compreso tra € 0,00 e € 10.000,00. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica (certificazione ISEE in corso di validità), calcolata secondo le disposizioni vigenti – “L’accesso all’istruzione deve essere garantito a tutti i ragazzi e le ragazze della nostra comunità – dichiara l’Assessora Teresa Giammarino –. Queste borse di studio rappresentano un sostegno concreto per le famiglie con maggiori difficoltà economiche e un incentivo per contrastare la dispersione scolastica, assicurando a tutti gli studenti le stesse opportunità di crescita e formazione – Attraverso la borsa di studio si garantisce la pari opportunità degli studenti, supportando quelli più in difficoltà. Anche se si procede attraverso l’app, canale che favorisce tempi e trasparenza, chiunque abbia esigenza di rapportarsi agli uffici può farlo”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it