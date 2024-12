Chieti, Botti. A Chieti sono vietati tutto l’anno. L’Amministrazione ribadisce la linea e invita la cittadinanza a rispettare il divieto

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 30 dicembre 2024 – “Come ogni anno torniamo ad appellarci alla cittadinanza che a Chieti i botti sono vietati non solo a Capodanno, ma tutto l’anno e così anche per il 2024 – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Tutela del mondo animale, Fabio Stella – si apprende dal portale web ufficiale. “L’Amministrazione conferma pienamente le disposizioni del Regolamento comunale del 2013, che vieta l’utilizzo di petardi e botti di ogni genere, sine die, per salvaguardare l’incolumità pubblica e la salute degli animali domestici – ribadiscono – Per quelli consentiti, la vendita è consentita negli esercizi commerciali abilitati per gli articoli stabiliti dalle normative nazionali di riferimento, con particolare riguardo al quantitativo massimo detenuto da ciascun punto vendita, alla tracciabilità e alle norme poste a tutela dei minori. Lo rimarchiamo: in città, non si possono esplodere botti rumorosi, eccezion fatta per i fuochi artificiali figurativi che però non provocano esplosioni – precisa la nota online. A causa dei botti, in molti casi vere e proprie esplosioni, molti animali possono avere conseguenze anche gravi, talora mortali, sia per lo shock dovuto alla paura, sia perché, spaventati, fuggono in cerca di un riparo perdendosi nel territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Vi invitiamo a trascorrere un capodanno con il rispetto delle regole, perché tutelano animali che sono a tutti gli effetti parte di migliaia di famiglie anche in città, oltre che soggetti vulnerabili che non possono difendersi da soli”.

