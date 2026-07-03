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Politica

Chieti: Bucci smentisce accordo con Buracchio sul presidente del Consiglio comunale

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Maurizio Bucci, segretario provinciale della Lega Chieti, ha replicato alle dichiarazioni del segretario cittadino di Forza Italia, Andrea Buracchio, riguardanti un presunto accordo nel centrodestra sull’elezione del presidente del Consiglio comunale di Chieti.

Bucci ha smentito categoricamente l’esistenza di tale accordo, dichiarando che “non c’è mai stato alcun accordo nel centrodestra sull’elezione del presidente del Consiglio comunale di Chieti”. Ha inoltre sottolineato che non solo la Lega, ma nemmeno Fratelli d’Italia ha votato a favore del neo presidente Rispoli, come invece affermato da Buracchio.

Il segretario provinciale ha contestato le dichiarazioni di Buracchio riguardanti un presunto incontro in cui era stata raggiunta un’intesa, sottolineando che Forza Italia era rappresentata da Pietro D’Arcangelo, il cui ruolo all’interno del partito non era noto. Bucci ha chiarito che in quell’occasione non è stato assunto alcun impegno politico e che era implicito che Forza Italia non avrebbe sostenuto la proposta della maggioranza.

Bucci ha anche evidenziato un fatto politico ritenuto degno di riflessione: due esponenti con un passato nel centrodestra ricoprono attualmente ruoli di rilievo nell’amministrazione comunale di Chieti. Ha concluso affermando che la nota diffusa due giorni fa aveva lo scopo di sottolineare un dato politico oggettivo e che la reazione di Buracchio li ha portati a riflettere su aspetti che non avevano preso in considerazione.

In merito alle dichiarazioni di Maurizio Bucci, Forza Italia non ha rilasciato alcun commento.

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